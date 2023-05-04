تذكرة واحدة لطيران الإمارات والاتحاد للطيران

وقعت طيران الإمارات والاتحاد للطيران مذكرة تفاهم لتوسيع اتفاقية الإنترلاين بينهما وتوفير رحلات ربط مريحة للمسافرين من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الناقلتين الإماراتيتين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز السياحة الوافدة إلى الدولة من الأسواق الرئيسية، وذلك بتمكين الزوار من تجربة أكثر من وجهة في برنامج رحلة واحد.

وسوف يتمكن عملاء كلتا الناقلتين في الصيف المقبل من إجراء حجز واحد والسفر إلى دبي أو أبو ظبي، مع عودة سلسة عبر المطار الآخر. كما توفر الاتفاقية الجديدة للمسافرين الذين يخططون لاستكشاف الإمارات العربية المتحدة مرونة في إصدار التذاكر الشاملة لرحلاتهم الكاملة وتسجيل الأمتعة بمنتهى الراحة والسهولة.

وسوف تركز الناقلتان في المراحل الأولى من الشراكة، على جذب الزوار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تطوير حركة الإنترلاين الوافدة من النقاط الأوروبية والصين. وسوف يتيح ترتيب “الفك المفتوح open jaw” للزوار استكشاف مختلف مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يوفر الوقت عن طريق عدم اضطرارهم إلى العودة عبر مطار الوصول. ويتوفر أمام العملاء الذين يفدون إلى الدولة خيار”رحلات متعددة المدن”، مع إمكانية السفر من مدينة على شبكتي الناقلتين، والعودة بسهولة إلى نقطة أخرى تخدمها طيران الإمارات أو الاتحاد للطيران.

ووقع مذكرة التفاهم في معرض سوق السفر العربي عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، ومحمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران، بحضور السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، وأنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران وعدد من مسؤولي الناقلتين.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: “يسعدنا أن نعمل مجدداً بالتعاون الوثيق مع الاتحاد للطيران، وهذه المرة لفتح مجموعة جديدة من خيارات السفر السلس داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة لعملائنا المشتركين. وسوف تستفيد طيران الإمارات والاتحاد من نقاط قوتنا لتوسيع العروض أمام عملائنا وتعزيز السياحة في الدولة. ونحن على ثقة من أن هذه الاتفاقية الجديدة توفر أساساً قوياً لتطوير مزيد من الفرص بين الناقلتين، كما تُعدّ مثالاً على التزامنا برؤية الدولة في مواصلة التنويع الاقتصادي”.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: “تسعدنا المشاركة مع طيران الإمارات في مهمتنا المشتركة لدعم السياحة الوافدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتسهيل السفر إلى مدننا المزدهرة. ومع وجود ناقلتين عالميتين تدعمان السياحة في الدولة، فإن اتفاقية الإنترلاين ستوفر لضيوفنا تجربة أفضل ما في أبو ظبي ودبي بتذكرة واحدة، مع الوعد بتقديم تجربة طيران متميّزة، سواء كانوا يسافرون مع الاتحاد للطيران أو طيران الإمارات. إنه عرض ممتاز ومريح للمسافرين إلى الإمارات العربية المتحدة”.

وتقوم شراكة الإنترلاين الموسّعة على التزام الناقلتين بالترويج للسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعمل على تعزيز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة. وتُعدّ السياحة إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد الدولة، ومن المتوقع، وفقاً لأرقام “مجلس الإمارات للسياحة”، أن تساهم السياحة بنسبة 5.4% من الناتج الإجمالي المحلي للدولة، أي بنحو 116.1 مليار درهم (31.6 مليار دولار أميركي)، وتدعم أكثر من مليون وظيفة بحلول عام 2027.

وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها الناقلتان عن تعاون مشترك. ففي عام 2018، وقعت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات ومجموعة الاتحاد للطيران مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن الطيران، بما في ذلك تبادل المعلومات في مجال العمليات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.