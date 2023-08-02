الاتحاد للطيران.. 4 رحلات أسبوعياً من أبوظبي إلى بوسطن في مارس 2024

أعلنت الاتحاد للطيران عن وجهتها الجديدة في الولايات المتحدة ، حيث ستطلق أربع رحلات أسبوعية إلى بوسطن في 31 آذار/مارس 2024. وتربط هذه الخدمات واحدة من أكثر مدن الولايات المتحدة حيوية بوجهات الاتحاد المتزايدة.

وتحدّث أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، في هذا الخصوص، قائلاً: “يسعدنا أن نقدّم رحلات إلى بوسطن ، والتي ستتيح للضيوف من شمال شرق أمريكا وكافة الولايات الأميركية زيارة أبوظبي. نحن ننتظر بفارغ الصبر للترحيب بضيوفنا في إماراتنا المذهلة ومنحهم فرصة السفر على شبكة واجهاتنا المتنامية”.

أما المسافرين من أبوظبي فسيتمكنون من الاستمتاع باستكشاف تراث بوسطن الغني وحسن الضيافة التي تشتهر بها، باعتبارها واحدة من أكثر المدن الأمريكية تنوعًا وازدهارًا ثقافيًا.

تعزيز الوجهات الأمريكية

ستكون بوسطن الوجهة الرابعة للاتحاد للطيران في الولايات المتحدة، تضاف إلى شيكاغو ونيويورك وواشنطن ، إلى جانب الرحلات إلى تورونتو في كندا. وتعزز إضافة بوسطن التزام الاتحاد للطيران بتوفير سبل ربط إضافية للضيوف بين الولايات المتحدة وأبوظبي.

وستّوفر الاتحاد للطيران رحلات ربط مريحة إلى مدن مختلفة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية من خلال شراكتها مع jetBlue، حيث ستتيح هذه الشراكة للمسافرين الاستمتاع بتجربة سفر سلسة عبر القارة الأمريكية.

كما ستقّدم الخدمة الجديدة إلى بوسطن للمسافرين الأمريكيين فرصًا مثيرة لاستكشاف كنوز أبوظبي الثقافية وتجربة ضيافتها الشهيرة، حيث تحتضن الإمارة مزيجًا آسرًا من الحداثة والتقاليد، من مسجد الشيخ زايد الكبير الشهير إلى متحف اللوفر أبو ظبي الفخم. وسيتمكن الزوار من التجوّل في الأسواق الصاخبة وتذوق المأكولات الإماراتية اللذيذة والتعرّف على دفء الضيافة الإماراتية.

أما بوسطن فتُعرف بتاريخها الغني ومعالمها المميزة التي تدعو الزوار للانغماس بالأحداث والمحطات التاريخية المهمة في الثقافة الأمريكية. فبفضل مكانتها التاريخية كمهد الثورة الأمريكية، يمكن للضيوف الاطلاع على تاريخ الثوار على طول مسار الحرية الشهير وعيش التجربة الأمريكية القديمة. كما يمكنهم الاستمتاع بالمباريات الرياضية المثيرة في فينواي بارك، موطن فريق بوسطن ريد سوكس الشهير.

وتقدم المدينة مزيجًا متناغمًا من الجمال الطبيعي والمناطق الحضرية، مع ميناء بوسطن الخلاب وحديقة بوسطن كومون الهادئة ، فضلاً عن الأحياء الشعبية الشهيرة منها الحي الإيطالي والحي الصيني ومنطقة كامبردج وبيكون هيل وخليج باك باي وتشارلستاون.

علاقة مميزة

تحتل بوسطن مكانة خاصة في قلوب العديد من الإماراتيين الذين تابعوا دراستهم فيها، حيث خلقت جامعاتها المرموقة وأجوائها الترحيبية صداقات دائمة وتجارب فريدة، مما جعلها مدينة عزيزة ومميزة بالنسبة للطلاب الإماراتيين السابقين والحاليين وعائلاتهم.

وعزّزت استثمارات أبو ظبي الكبيرة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في بوسطن العلاقات القوية والتعاون في البحث وتطوير المستشفيات. اعترافًا بمكانة بوسطن كمركز عالمي للرعاية الصحية والتعليم ، لم تعزز هذه المبادرات عروض الرعاية الصحية في بوسطن فحسب، بل سهلت أيضًا تبادل المعرفة والتطوير المهني في المنطقتين. ومن خلال هذه الشراكة، ساهم التزام أبوظبي بالنهوض بالرعاية الصحية والتعليم بترسيخ علاقة قيمة ودائمة مع بوسطن، مما أدى إلى التقدم والابتكار في هذه المجالات الحيوية.

وستشغّل الاتحاد أربع رحلات أسبوعية رحلات إلى بوسطن أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد، على متن طائرات بوينج 787-9 دريملاينر الحديثة والتي تضم استوديوهات درجة الأعمال والمقاعد الذكية في الدرجة السياحية ، مما يوفر للضيوف تجربة سفر مريحة وممتعة.