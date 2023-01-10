الاتحاد للطيران تطلق حملة توظيف عالمية خلال يناير 2023

تواصل الاتحاد للطيران حملة التوظيف العالمية والبحث عن أفضل المواهب من محبي اكتشاف العالم. ومع ارتفاع الطلب على السفر، تواصل الاتحاد النمو وتسعى لتوظيف المرشحين على امتداد المدن العالمية طوال شهر كانون الثاني / يناير.

ويتألف فريق الاتحاد للطواقم الجوية من أكثر من 150 جنسية مختلفة، وتشغل رحلاتها على امتداد 64 وجهة حول العالم.

وسيقيم أفراد الطاقم الجوي في مدينة أبوظبي. وتشتهر المدينة بالأمان، وشواطئها الخلابة ومطاعمها الحائزة عدة جوائز والحياة الليلية وفرص لا تنتهي لاكتشاف تجارب الفن والترفية وأساليب الحياة على بعد خطوات.

ميزات الانضمام لطاقم الاتحاد للطيران

وسيحظى أفراد الطاقم الجوي لدى الاتحاد للطيران بسكن مفروش بالكامل في أبوظبي، بالإضافة إلى ميزات عدة ورواتب تنافسية، تأمين صحي وامتيازات سفر رائعة لهم وللعائلة والأصدقاء. ويستفيدون كذلك من خصومات على الأطعمة والمشروبات وأنشطة الترفيه في محيط العاصمة الإماراتية الحيوي.

وقالت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية والتطوير التنظيمي وإدارة الأصول: «الاتحاد تقدم أفضل فرصة للانطلاق. وسيحظى المرشحون بفرصة التعرف إلى ثقافات مختلفة والسفر إلى وجهات مدهشة والارتقاء بمهنتهم مع الاتحاد للطيران”.

وسيخضع المرشحون الناجحون لبرنامج تدريبي مكثف في أبوظبي، يشمل كافة المجالات الأساسية الضرورية، وأعلى مستويات السلامة وتقديم الخدمة في المقصورة.