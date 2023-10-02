الاتحاد للطيران تحلّق إلى 3 وجهات جديدة

اطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، رحلات جديدة إلى ثلاث وجهات رئيسية هي دسلدورف في ألمانيا في 28 أيلول/سبتمبر، تلتها رحلات إلى كوبنهاغن الدنماركية في اليوم التالي، وأوساكا في اليابان في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وكشفت الاتحاد للطيران عن زيادة رحلاتها إلى كل من كوالالمبور في ماليزيا وكولومبو في سريلانكا، في إطار خطتها لإطلاق وجهات جديدة وزيادة عدد من رحلاتها لملاقاة زيادة الطلب على زيارة أبوظبي، وتعزيز شبكة وجهاتها.

وقال أنتونوالدو نيفيز، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران: ” تعتبر الرحلات الجديدة الخطوة المهمة التالية في مسيرتنا مع تعزيز شبكتنا لتوفير المزيد من سبل الربط لضيوفنا وملاقاة طلبهم لمزيد من الفرص لزيارة أبوظبي”.

وأضاف ” نساعد في تسريع النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي من خيار توفير خيارات سفر أكثر وسبل ربط أكثر سلاسة مع ضمان تسهيل زيارة أبوظبي على ضيوفنا كوجهة أخيرة أو في رحلة توقف وهم في طريقهم إلى إحدى الوجهات التي نشغّل إليها”.

وكانت الاتحاد أعلنت في وقت سابق عن التشغيل إلى تسع وجهات جديدة منها مالقة، ميكونوس، لشبونة، كولكاتا، سانت بطرس برغ، دسلدورف، كوبنهاغن، أوساكا وبوسطن. بالإضافة إلى ذلك، نشرت شركة الطيران هذا الأسبوع خطين جديدين إلى شبه القارة الهندية، كوزيكود وتريفاندرم على أن تبدأ تشغيل الرحلات إليهما في يناير 2024.

وأجرت الاتحاد للطيران العديد من التغييرات على الشبكة مع زيادة عدد الرحلات لتعزيز خيارات السفر، منها:

ضمان راحة الركاب مع تعديل أوقات المغادرة للوجهات الأوروبية والآسيوية

توفر الرحلات الإضافية إلى شيناي، اسلام أباد، كوتشي، ميلانو، مدريد، وميونيخ، روما وبوكيت

إضافة خمس رحلات أسبوعية ليصبح عدد الرحلات ثلاث رحلات يومية إلى القاهرة اعتبارًا من 1 يناير

إضافة سيع رحلات أسبوعية إلى كولومبو منها ثلاث رحلات اعتبارًا من 1 ديسمبر، وأربع رحلات اعتباراً من 1 يناير

إضافة 7 رحلات أسبوعية إلى المالديف منها ثلاث رحلات اعتبارًا من 1 ديسمبر، وأربع رحلات اعتباراً من 1 يناير

ابتداء من عدد الرحلات التحديثات الوجهة 28 سبتمبر 2023 3 رحلات أسبوعية وجهة جديدة دسلدورف 29 سبتمبر 2023 4 رحلات أسبوعية وجهة جديدة كوبنهاغن 1 أكتوبر 2023 5 رحلات أسبوعية وجهة جديدة أوساكا 29 أكتوبر 2023 3 رحلات أسبوعية على مدار العام لشبونة 29 أكتوبر 2023 3 رحلات أسبوعية وجهة جديدة سانت بطرسبورغ 1 يناير 2024 7 رحلات أسبوعية وجهة جديدة كوزيكود 1 يناير 2024 7 رحلات أسبوعية وجهة جديدة تريفاندرم 31 مارس 2024 4 رحلات أسبوعية وجهة جديدة بوسطن 15 سبتمبر 2023 21 رحلة أسبوعية 7 رحلات إضافية تشيناي 29 أكتوبر 2023 11 رحلة أسبوعية 4 رحلات إضافية فرانكفورت 4 نوفمبر 2023 11 رحلة أسبوعية 4 رحلات إضافية روما 21 نوفمبر 2023 7 رحلات أسبوعية تعديل أوقات المغادرة أمستردام 21 نوفمبر 2023 21 رحلة أسبوعية 8 رحلات إضافية كوتشي 21 نوفمبر 2023 10 رحلات أسبوعية 3 رحلات إضافية مدريد 21 نوفمبر 2023 10 رحلات أسبوعية 3 رحلات إضافية ميلان 21 نوفمبر 2023 10 رحلات أسبوعية 3 رحلات إضافية ميونيخ 21 نوفمبر 2023 14 رحلة أسبوعية 7 رحلات إضافية بوكيت 1 ديسمبر 2023 7 رحلات أسبوعية تعديل أوقات المغادرة موسكو 1 يناير 2024 21 رحلة أسبوعية 5 رحلات إضافية القاهرة 1 يناير 2024 7 رحلات أسبوعية 7 رحلات مباشرة أسبوعية كولومبو 1 يناير 2024 14 رحلة أسبوعية رحلتان إضافيتان إسلام أباد 1 يناير 2024 14 رحلة أسبوعية 7 رحلات إضافية المالديف (ماليه)