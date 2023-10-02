فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الاتحاد للطيران تحلّق إلى 3 وجهات جديدة

انطلقت الخدمات الجديدة لشركة الاتحاد للطيران إلى دسلدورف وكوبنهاغن وأوساكا بهدف تشكيل شبكة تربط بين دول العالم وأبوظبي.

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الاتحاد للطيران

اطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، رحلات جديدة إلى ثلاث وجهات رئيسية هي دسلدورف في ألمانيا في 28 أيلول/سبتمبر، تلتها رحلات إلى كوبنهاغن الدنماركية في اليوم التالي، وأوساكا في اليابان في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وكشفت الاتحاد للطيران عن زيادة رحلاتها إلى كل من كوالالمبور في ماليزيا وكولومبو في سريلانكا، في إطار خطتها لإطلاق وجهات جديدة وزيادة عدد من رحلاتها لملاقاة زيادة الطلب على زيارة أبوظبي، وتعزيز شبكة وجهاتها.

وقال أنتونوالدو نيفيز، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران: ” تعتبر الرحلات الجديدة الخطوة المهمة التالية في مسيرتنا مع تعزيز شبكتنا لتوفير المزيد من سبل الربط لضيوفنا وملاقاة طلبهم لمزيد من الفرص لزيارة أبوظبي”.

وأضاف ” نساعد في تسريع النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي من خيار توفير خيارات سفر أكثر وسبل ربط أكثر سلاسة مع ضمان تسهيل زيارة أبوظبي على ضيوفنا كوجهة أخيرة أو في رحلة توقف وهم في طريقهم إلى إحدى الوجهات التي نشغّل إليها”.

وكانت الاتحاد أعلنت في وقت سابق عن التشغيل إلى تسع وجهات جديدة منها مالقة، ميكونوس، لشبونة، كولكاتا، سانت بطرس برغ، دسلدورف، كوبنهاغن، أوساكا وبوسطن. بالإضافة إلى ذلك، نشرت شركة الطيران هذا الأسبوع خطين جديدين إلى شبه القارة الهندية، كوزيكود وتريفاندرم على أن تبدأ تشغيل الرحلات إليهما في يناير 2024.

وأجرت الاتحاد للطيران العديد من التغييرات على الشبكة مع زيادة عدد الرحلات لتعزيز خيارات السفر، منها:

  • ضمان راحة الركاب مع تعديل أوقات المغادرة للوجهات الأوروبية والآسيوية
  • توفر الرحلات الإضافية إلى شيناي، اسلام أباد، كوتشي، ميلانو، مدريد، وميونيخ، روما وبوكيت
  • إضافة خمس رحلات أسبوعية ليصبح عدد الرحلات ثلاث رحلات يومية إلى القاهرة اعتبارًا من 1 يناير
  • إضافة سيع رحلات أسبوعية إلى كولومبو منها ثلاث رحلات اعتبارًا من 1 ديسمبر، وأربع رحلات اعتباراً من 1 يناير
  • إضافة 7 رحلات أسبوعية إلى المالديف منها ثلاث رحلات اعتبارًا من 1 ديسمبر، وأربع رحلات اعتباراً من 1 يناير
ابتداء منعدد الرحلاتالتحديثاتالوجهة
28 سبتمبر 20233 رحلات أسبوعيةوجهة جديدةدسلدورف
29 سبتمبر 20234 رحلات أسبوعيةوجهة جديدةكوبنهاغن
1 أكتوبر 20235 رحلات أسبوعيةوجهة جديدةأوساكا
29 أكتوبر 20233 رحلات أسبوعيةعلى مدار العاملشبونة
29 أكتوبر 20233 رحلات أسبوعيةوجهة جديدةسانت بطرسبورغ
1 يناير 20247 رحلات أسبوعيةوجهة جديدةكوزيكود
1 يناير 20247 رحلات أسبوعيةوجهة جديدةتريفاندرم
31 مارس 20244 رحلات أسبوعيةوجهة جديدةبوسطن
15 سبتمبر 202321 رحلة أسبوعية7 رحلات إضافيةتشيناي
29 أكتوبر 202311 رحلة أسبوعية4 رحلات إضافيةفرانكفورت
4 نوفمبر 202311 رحلة أسبوعية4 رحلات إضافيةروما
21 نوفمبر 20237 رحلات أسبوعيةتعديل أوقات المغادرةأمستردام
21 نوفمبر 202321 رحلة أسبوعية8 رحلات إضافيةكوتشي
21 نوفمبر 202310 رحلات أسبوعية3 رحلات إضافيةمدريد
21 نوفمبر 202310 رحلات أسبوعية3 رحلات إضافيةميلان
21 نوفمبر 202310 رحلات أسبوعية3 رحلات إضافيةميونيخ
21 نوفمبر 202314 رحلة أسبوعية7 رحلات إضافيةبوكيت
1 ديسمبر 20237 رحلات أسبوعيةتعديل أوقات المغادرةموسكو
1 يناير 202421 رحلة أسبوعية5 رحلات إضافيةالقاهرة
1 يناير 20247 رحلات أسبوعية7 رحلات مباشرة  أسبوعيةكولومبو
1 يناير 202414 رحلة أسبوعيةرحلتان إضافيتانإسلام أباد
1 يناير 202414 رحلة أسبوعية7 رحلات إضافيةالمالديف (ماليه)
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