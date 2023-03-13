الاتحاد للطيران تحتفل باكتمال عملية تبديل أنظمتها بخصومات تصل إلى 20%

أتمت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بنجاح عملية تبديل أنظمتها إلى تفنية “ألتيا” لنظام خدمات المسافرين.

وبهذه المناسبة، أطلقت الاتحاد للطيران حملة خصومات على رحلاتها عبر موقعها الالكتروني تصل إلى 20% عند استخدام رمز EYFLASH20، تستمر حتى منتصف ليل الثلاثاء الموافق 14 آذار/مارس فقط.

وتمت عملية تبديل النظام ليلة الثامن من آذار/مارس بتطبيق مجموعة أماديوس “ألتيا” لنظام خدمات المسافرين على كافة رحلات الاتحاد للطيران بين أبوظبي وشبكة المطارات العالمية التي تشغّل إليها الشركة، ما يسهل عملية تخليص إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة.

ومع انطلاق “ألتيا”، أصبح بإمكان ضيوف الاتحاد استخدام كافة الخدمات الالكترونية عبر الموقع الالكتروني، والتطبيق الذكي أو عبر وكلاء السفر المعتمدين، بما في ذلك حجز الرحلات، تخليص إجراءات السفر، ترقية الرحلة واستبدال الأميال للترقية.

ومن جهته صرح انطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: “ونحن نستعد للاحتفال بمرور عشرين عاماً على انطلاق الاتحاد للطيران، يوفر لنا نظام الأماديوس الأدوات اللازمة لتحسين تجربة ضيوفنا وتطوير عملياتنا التشغيلية في المستقبل. الأمر الذي يعني مواصلة تحسين التجربة الرقمية التي نقدمها لعملائنا عن الحجز عبر موقعنا etihad.com أو عن طريق تطبيقتنا الخاص بالهواتف الذكية أو عبر أدوات الخدمة الذاتية، الأمر الذي يمنح المسافرين المزيد من التحكم والمرونة في ادارة حجوزاتهم. ومن جهة أخرى، يوفر النظام لشركائنا في القطاع تجربة تسوق أكثر ثراءً وحيوية وتدعم مسيرتنا معهم.

“يعد تغيير نظامنا إلى الأماديوس أكبر مشروع تقني عملنا عليه خلال العقد الماضي، والذي شمل نقل أكثر من 100 خطوة تقنية، وتدريب أكثر من 6000 موظف لاستخدام النظام الجديد. وتم التخطيط لكل عنصر من عناصر الانتقال والتدرب عليه باختبارات دقيقة للغاية في كل مرحلة. ومن هذا المنطلق، أود أن أشكرا كافة الزملاء والشركاء الذي عملوا بجد لتحقيق هذا الانجاز.”

ومع تشغيل نظام بالكامل، أصبح بمقدور عملاء الاتحاد للطيران استخدام كافة الخدمات على موقع etihad.com، وعبر التطبيق الذطي ومن خلال وكلاء السفر، لحجز تذاكر السفر، الصعود إلى الطائرة، الترقية واستبدال الأميال للترقية.