تعتزم شركة الاتحاد للطيران توسعة شبكة وجهاتها لموسم الصيف خلال العام الجاري 2023 بإطلاق رحلات جديدة بين أبوظبي ولشبونة اعتبارًا من الثاني من شهر يوليو/تموز 2023.

ومع حلول الصيف، يمكن للمسافرين الذين يتطلعون لقضاء عطلة صيفية مميزة في العاصمة البرتغالية، حجز واحدة من الرحلات الأسبوعية الثلاث الجديدة المقررة أيام الثلاثاء والأربعاء والأحد.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، “يسرّنا أن نوفّر لضيوفنا الكرام خيارات سفر أكثر ملاءمة إلى واحدة من أكثر الوجهات الصيفية رواجًا والتي ستنضم إلى شبكة وجهاتنا للمرة الأولى خلال صيف 2023”.

وتابع “بصفتها واحدة من أقدم المدن في أوروبا الغربية، تعتبر لشبونة تلك المدينة الساحلية المدهشة، بوابة لاستكشاف المزيد مما تقدمه هذه البلد الجميلة وما تتمتع به من ثقافة غنية وقلاع تاريخية وحياة ليلية مفعمة بالنشاط والدفء وحسن الضيافة”.

وأضاف “ستسهم خدمتنا الجديدة بتعزيز الروابط التجارية والسياحية بين الإمارات والبرتغال، ونحنا في غاية الامتنان للدعم الذي قدمته السلطات البرتغالية لنتمكن من توفير هذا الجسر الجوي الهام بين البلدين”.

خدمات صيفية موسمية إلى مالقة وميكونوس

إلى جانب إطلاق خدمة الرحلات إلى لشبونة، تعتزم الاتحاد للطيران استئناف رحلاتها الموسمية الصيفية إلى مالقة المدينة الساحلية الإسبانية، وجزيرة ميكونوس اليونانية.

وستسيّر الاتحاد للطيران رحلتين في الأسبوع إلى مالقة أيام الأربعاء والأحد، اعتبارًا من 18 يونيو/حزيران 2023. وتشتهر المدينة التي تتربع على امتداد خور واسع بإطلالاته المذهلة على البحر المتوسط وأكثر مدن إسبانيا الساحلية طلبًا للزيارة، بشواطئها الرملية الممتدة لأميال، وبثقافتها الغنية ومطبخها الشهي.

ويمكن للمسافرين الراغبين بزيارة جزيرة ميكونوس الجميلة، المتربعة في عمق المياه الزرقاء لبحر إيجة، حجز إحدى الرحلتين التي توفرهما الاتحاد للطيران أسبوعيًا أيام الاثنين والجمعة اعتبارًا من 16 يونيو/حزيران 2023. وتعرف ميكونوس بشواطئها النظيفة عالمية المستوى، ومطاعمها وأنشطة الترفيه فيها، بالإضافة إلى الكثير من الفرص والخيارات للتعرف إلى الجزيرة واستكشاف المزيد عن التاريخ الإغريقي العريق، خاصة وأن الجزيرة تعتبر واحدة من أجمل الجزر الصيفية في أوروبا.

ومع إضافة وجهة لشبونة ومالقة وميكونوس، تتيح الاتحاد للطيران للضيوف المسافرين ما يقرب من 160 رحلة أسبوعيًا إلى 61 وجهة في أوروبا هذا الصيف، بزيادة تصل إلى 20 بالمئة في أعداد المقاعد المتوافرة مقارنة مع العام الفائت 2022.

تتوافر التذاكر للحجز إلى الوجهات الثلاث عبر موقع الاتحاد للطيران etihad.com