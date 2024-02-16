الاتحاد للشحن تحقق قفزة نوعية في خدمات سلسلة التبريد في 2023

حققت “الاتحاد للشحن” ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، إنجازًا استثنائيًا خلال عام 2023، حيث سجلت نموًا قويًا في خدمتي سلسلة التبريد “فارما لايف” و”فريش فوروارد”.

أبرز إنجازات الاتحاد للشحن

أعلى معدلات نقل للمنتجات الصيدلانية في تاريخ الشركة، بزيادة 37% في عدد الشحنات مقارنة بعام 2022.

نمو متواصل في شحنات البضائع الطازجة، بزيادة 10% خلال عام 2023.

ثالث عام على التوالي تحقق فيه الشركة نمواً في كلا نوعي المنتجات.

التزام راسخ بأعلى المعايير

تؤكد “الاتحاد للشحن” على التزامها الراسخ بأعلى معايير السلامة والجودة، مما انعكس على تحقيق معدل امتثال استثنائي بلغ 99.1% في شحنات المنتجات الصيدلانية، وزيادة حجم سلسلة التبريد بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية.

عوامل رئيسية وراء هذا النجاح

الاستثمار المستمر في خدمات سلسلة التبريد، من خلال إضافة مزايا جديدة لخدمتي “فارما لايف” و”فريش فوروارد”.

الحصول على شهادة اعتماد مركز التميز للمدققين المستقلين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

افتتاح مركز خدمات “فارما لايف” الذي أدى إلى مضاعفة سعة التخزين والمناولة في سلسلة التبريد.

تطوير أكثر من 1330 ممراً تجارياً حاصلاً على اعتمادي نقل المنتجات الصيدلانية وممارسات التوزيع الجيد.

توسيع شبكة الرحلات العالمية لتشمل أكثر من 70 وجهة.

تأثير إيجابي على مختلف الأصعدة

تساهم عمليات “الاتحاد للشحن” في تحقيق رؤية أبوظبي لتصبح مركزًا عالميًا لتقديم الخدمات اللوجستية والمنتجات الصيدلانية والبضائع سريعة التلف.

تعزيز مرونة سلسلة التبريد على مستوى العالم.

تلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل المنتجات الصيدلانية والبضائع سريعة التلف.

مستقبل واعد

تؤكد الشركة على عزمها مواصلة التزامها بتقديم أفضل الخدمات في مجال سلسلة التبريد، من خلال:

الاستثمار في المزيد من التقنيات والحلول المبتكرة.

تعزيز التعاون مع الشركاء لضمان نقل آمن وسريع للمنتجات.