الاتحاد السعودي يُخصص دخل مباراة الاتحاد والفيحاء لعائلة شايع النفيسة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تخصيص دخل المباراة النهائية للسوبر السعودي لعائلة اللاعب الدولي السابق الراحل شايع النفيسة الذي توفي قبل حوالي أسبوعين.

وقال بيان للاتحاد السعودي لكرة القدم وأطلع عليه أريبيان بزنس إنه بتوجيه وزير الرياضة السعودي “سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تخصيص دخل المباراة النهائية من كأس بيرين للسوبر السعودي لعائلة لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي الكوكب شايع النفيسة رحمه الله”.

وتأتي هذه البادرة “تقديراً للدور الكبير الذي قدمه النفيسة في مسيرته لاعباً مع المنتخب الوطني وكرة القدم السعودية”.

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، غداً الأحد، المباراة النهائية لكأس بيرين للسوبر السعودي والتي تجمع بين فريقي الاتحاد والفيحاء.

من هو شائع النفيسة؟

يعتبر شايع النفيسة -نجم نادي الكوكب والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في ثمانينيات القرن الماضي- مفتاح الإنجازات السعودية على الصعيد الآسيوي، كونه كان صاحب البصمة الأولى في كل مواجهة يصعب فك طلاسمها، إذ إنه صاحب الهدف الأول في ملحمة الأخضر أمام كوريا الجنوبية في تصفيات أولمبياد لوس أنجليس 1984، بعد تأخر الصقور صفر / 2، لينتهي اللقاء 5 /4 للأخضر الذي تأهل للأولمبياد لأول مرة في تاريخه، كما أنه كان لاعباً مؤثراً في قيادة المنتخب السعودي للفوز بكأس أمم آسيا، حيث سجل الهدف الأول في شباك منتخب الصين عند الدقيقة 10 من عمر المباراة قبل أن يعزز ماجد عبد الله كبير هدافي السعودية النتيجة بهدف ثانٍ في شباك “التنين”.

ولعب الراحل 32 مباراة دولية مع المنتخب السعودي كانت الأولى أمام إندونيسيا في الـ 12 من ديسمبر 1980، حيث انتصر الأخضر بثمانية أهداف نظيفة سجل منها هدفين، كما لعب في تصفيات كأس العالم 1982، وشارك في مباراة البحرين التي فاز فيها الأخضر بهدف نظيف، كما شارك في كأس الخليج التي جرت بالإمارات في 1982، وفي عمان في 1984، وفي كأس الخليج التي جرت في البحرين عام 1986.

وأسهم النفيسة أحد أفضل مهاجمي الكرة السعودية في الثمانينات في بلوغ المنتخب السعودي إلى نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، حيث شارك في نهائي المسابقة أمام كوريا الجنوبية والتي خسرها الأخضر بهدفين نظيفين.

ومن بين 32 مباراة دولية، شارك فيها لعب أساسياً في 23 مباراة ونجح في تسجيل 10 أهداف في شباك منتخبات إندونيسيا والجزائر وعمان والكويت ونيبال والصين وقطر وكوريا الجنوبية.

وأشرف على تدريبه مع الأخضر البرازيليون الثلاثة الأشهر مانيللي زاغالو وخوسيه كاستيلو وعميد مدربي السعودية خليل الزياني.

وقاد شايع النفيسة الكوكب أحد أندية الدرجة الأولى حينها إلى الصعود للدوري السعودي في وقت كان مليئاً بالنجوم الكبار أمثال ماجد عبد الله وصالح النعيمة ومحمد عبد الجواد وأمين دابو وعثمان مرزوق، وحقق مع فريقه نتائج لافتة في الدوري السعودي في تلك الفترة.

ووسط تميزه وتألقه في تلك السنوات، نجح في خطف الأنظار والأضواء في الكرة السعودية، حيث تلقى عروضاً حينها للانتقال من الكوكب لأندية الهلال والنصر والاتحاد لكنه فضل البقاء مع ناديه الحاضر في محافظة الخرج.

وتوفي يوم الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2023 عن عمر يناهز الـ 61 عاماً.