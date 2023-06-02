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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد زيادة اللاعبين الأجانب

سيزيد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد اللاعبين غير السعوديين في دوري يلو وفي دوري الدرجة الثانية

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سيزيد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد اللاعبين غير السعوديين في دوري يلو وفي دوري الدرجة الثانية

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، حديثاً، زيادة عدد اللاعبين غير السعوديين في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى من 6 إلى 7 لاعبين وفي دوري الدرجة الثانية من 4 إلى 5 لاعبين اعتباراَ من الموسم الرياضي المقبل 2023-2024.

وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي بناءً على توصية مجلس إدارة رابطة دوري الدرجة الأولى وتوصية مجلس إدارة رابطة دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد التشاور مع الأندية والتقارير اللازمة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ولجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعميمه، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن للنادي حرية تحديد هوية أحد اللاعبين غير السعوديين ليكون أجنبياً أو مواليد.

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