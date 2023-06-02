الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد زيادة اللاعبين الأجانب

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، حديثاً، زيادة عدد اللاعبين غير السعوديين في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى من 6 إلى 7 لاعبين وفي دوري الدرجة الثانية من 4 إلى 5 لاعبين اعتباراَ من الموسم الرياضي المقبل 2023-2024.

وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي بناءً على توصية مجلس إدارة رابطة دوري الدرجة الأولى وتوصية مجلس إدارة رابطة دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد التشاور مع الأندية والتقارير اللازمة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ولجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الاتحاد السعودي يعتمد زيادة عدد اللاعبين غير السعوديين في @FDL_KSA من 6 لـ7 لاعبين، وفي @SDL_SAUDI من 4 لـ5 لاعبين. — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) June 1, 2023

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعميمه، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن للنادي حرية تحديد هوية أحد اللاعبين غير السعوديين ليكون أجنبياً أو مواليد.