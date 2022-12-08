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الاتحاد الإسباني يقيل إنريكي ويعين دي لا فوينتي مدربا للمنتخب الأول

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميا اليوم الخميس تعيين لويس دي لا فوينتي مدربًا لمنتخبه الأول، وذلك بعد دقائق من إقالة "لويس إنريكي".
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميا اليوم الخميس تعيين لويس دي لا فوينتي مدربًا لمنتخبه الأول، وذلك بعد دقائق من إقالة “لويس إنريكي”.

وقال الاتحاد في بيان إن دي لا فوينتي سيُقدَّم يوم الإثنين وسيبدأ مشواره في مارس خلال تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.

ويبلغ دي لا فوينتي من العمر 61 عامًا، ويعمل مع الاتحاد الإسباني منذ 2013 مع منتخبات الفئات العمرية المختلفة، وكان لاعبا في أتليتيك بلباو وإشبيلية وألافيس في الثمانينيات والتسعينيات كظهير أيسر.

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وفشل لويس إنريكي في قيادة الماتادور لاستعادة لقب أبطال العالم الغائب منذ تحقيقه عام 2010، وخرج من دور الستة عشر لكأس العالم قطر 2022 أمام المنتخب المغربي بركلات  الترجيح.

وشكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إنريكي وطاقمه التدريبي بالكامل على جهودهم خلال السنوات الماضية، وتمنّى لهم التوفيق في مشاريعهم المهنية المستقبلية.

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