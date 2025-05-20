فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصادمجتمع

الاتحاد الأوروبي يشرع في رفع العقوبات عن سوريا

إعلان الرئيس الأميركي نيته رفع جميع العقوبات عن سوريا أعطى تحرك الاتحاد الأوروبي دفعاً قوياً

فريق التحرير by فريق التحرير
كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في مجلسي الشؤون الخارجية والدفاع، المنعقدين في 20 مايو 2025
كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في مجلسي الشؤون الخارجية والدفاع، المنعقدين في 20 مايو 2025

أشارت وكالات الأنباء إلى أن الاتحاد الأوروبي شرع برفع جميع العقوبات الاقتصادية المتبقية على سوريا، وفقاً لأشخاص مطلعين، وذلك مشروطاً بالموافقة الرسمية من جانب وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في بروكسل اليوم الثلاثاء. كان الاتحاد قد زعم أنه بدأ بتعليق جزئي للعقوبات في فبراير، وخاصةً على قطاع الطاقة السوري وبعض البنوك، إلا أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا أعطى القضية دفعاً جديداً. تشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن تخفيف العقوبات حتى الآن كان محدود التأثير، وأن المزيد من التخفيف يأتي مدفوعاً بمحاولات السلطات السورية بحسن نية لإنشاء آلية للمساءلة، وفقاً لما ذكره أحد الأشخاص، الذي طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

ستبقى الإجراءات ضد نظام بشار الأسد، وتلك المتعلقة بالقضايا الأمنية، ساريةً، في حين سيتم الاتفاق على عقوبات جديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان. بدأ الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود المفروضة على سوريا بعد الإطاحة بالأسد، الرئيس الذي تولى الحكم سنوات طويلة وحليف روسيا وإيران. ويُعدّ تخفيف القيود قابلاً للتراجع، وهو مشروط بإصلاحات مثل إدماج الأقليات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...