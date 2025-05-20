الاتحاد الأوروبي يشرع في رفع العقوبات عن سوريا

أشارت وكالات الأنباء إلى أن الاتحاد الأوروبي شرع برفع جميع العقوبات الاقتصادية المتبقية على سوريا، وفقاً لأشخاص مطلعين، وذلك مشروطاً بالموافقة الرسمية من جانب وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في بروكسل اليوم الثلاثاء. كان الاتحاد قد زعم أنه بدأ بتعليق جزئي للعقوبات في فبراير، وخاصةً على قطاع الطاقة السوري وبعض البنوك، إلا أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا أعطى القضية دفعاً جديداً. تشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن تخفيف العقوبات حتى الآن كان محدود التأثير، وأن المزيد من التخفيف يأتي مدفوعاً بمحاولات السلطات السورية بحسن نية لإنشاء آلية للمساءلة، وفقاً لما ذكره أحد الأشخاص، الذي طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

ستبقى الإجراءات ضد نظام بشار الأسد، وتلك المتعلقة بالقضايا الأمنية، ساريةً، في حين سيتم الاتفاق على عقوبات جديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان. بدأ الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود المفروضة على سوريا بعد الإطاحة بالأسد، الرئيس الذي تولى الحكم سنوات طويلة وحليف روسيا وإيران. ويُعدّ تخفيف القيود قابلاً للتراجع، وهو مشروط بإصلاحات مثل إدماج الأقليات.