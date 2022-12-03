الاتحاد الأوروبي يحدد 60 دولارا سقفا لسعر برميل النفط الروسي، فهل تعاقب موسكو العالم؟

حددت دول الاتحاد الأوروبي وحلفاؤها في مجموعة السبع، أمس الجمعة، 60 دولارا سقفا لسعر البرميل من النفط الروسي؛ في مسعى لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.

واعتبارا من الاثنين المقبل، سيدخل قرار تسقيف سعر النفط الروسي وقرار الحظر، الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر، حيز التنفيذ؛ ما يخفض ثلثي مشتريات التكتل من الخام الروسي. فما مدى فاعلية ذلك في تقييد آلة الحرب الروسية؟

تعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وقد كسبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية نحو 60 مليار يورو.

يفترض أن يمنع قرار الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارا؛ وذلك للحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرا مثل الصين أو الهند.

سيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا.

تقدم دول مجموعة السبع حاليا خدمات التأمين لتسعين بالمئة من الشحنات العالمية. ويعد الاتحاد الأوروبي لاعبا رئيسيا في الشحن البحري، ما يؤمن قوة ردع ذات صدقية، لكنه يزيد أيضا من خطر خسارة أسواق لصالح منافسين جدد.

يقول الأوروبيون إنه مع تفعيل قرار ألمانيا وبولندا وقف شحنات النفط الروسي عبر الأنابيب بحلول نهاية عام 2022، ستتأثر الواردات الروسية بنسبة أكثر من 90 بالمئة.

سيصعب هذا القرار على روسيا إمكانية الوصول إلى مشترين جدد للنفط بأسعار السوق.

تحديد سقف حتى بتعرفة عالية سيرسل إشارة سياسية قوية إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مفادها أن الآلية يمكن تشديدها بمجرد تفعيلها.

رد روسيا على حزمة العقوبات

قالت روسيا إنها لن تبيع النفط للدول التي تشارك في تحديد سقف للأسعار، كما حذر نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، الأسبوع الماضي، من أن الخطة قد تؤدي إلى مخاطر كبيرة لأسواق السلع، من بينها عجز سوق النفط العالمية.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الخميس، إن روسيا ستواصل التفاوض مع شركائها “مباشرة” بشأن تسعير مبيعات النفط الخام ، مشيرا إلى أن “عنصر توازن المصالح سيظل موجودا” ، بما في ذلك الأسعار.

ولكن حزمة العقوبات تلك تعد قرار محفوفا بالمخاطر قد يرتد على أوروبا وحلفائها بل والعالم أجمع بالكثير من الأضرار، وذلك للأسباب التالية:

مخاطر وعقبات

يبلغ سعر النفط الروسي الخام من الأورال حاليا نحو 65 دولارا للبرميل، وهو بالكاد أعلى من السقف الأوروبي، لذلك سيكون تأثير الإجراء الأوروبي محدودا على المدى القصير.

ينبغي أن يأخذ الغربيون في الاعتبار مصالح شركات التأمين البريطانية القوية ومالكي السفن اليونانيين والقبرصيين؛ إذ يمنع قرار التسقيف الأوروبي هؤلاء من تقديم الخدمات لأي مشتر لم يلتزم بشراء البرميل بسعر يقل عن 60 دولارا.

تُعفى بلغاريا من الالتزام بحظر استيراد الخام الروسي عن طريق البحر حتى نهاية عام 2024، بموجب عقود أبرمت قبل 4 يونيو 2022.

ينبغي أن يبقى السعر أعلى من تكاليف الإنتاج؛ لتشجيع روسيا على مواصلة تسليم الشحنات وعدم وقف الإنتاج، وهو ما قد يتسبب في زعزعة استقرار سوق النفط العالمية.

قد تتحايل موسكو على حرمانها من خدمات التأمين عبر توفير بدائل لها، وقد تمثل كبرى شركات التأمين الروسية Ingosstrakh خيارا مناسبا أمام موسكو.

يخشى العالم الغربي رد فعل الدول المنتجة لمنظمة أوبك والمشترين الكبار مثل الهند والصين على قرار تسقيف سعر النفط الروسي، لاسيما وقد اتخذت أوبك، الشهر الماضي، قرارا بخفض الإنتاج، ما أثار غضب واشنطن التي قالت إن قرار المنظمة تسبب في رفع أسعار الوقود وعرّض اقتصادات العالم للخطر.