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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتدخل في منح الكرة الذهبية ابتداء من 2024

وقد يسفر اتفاق الاتحاد الأوروبي مع فرانس فوتبول عن عدم فوز أي لاعب ينشط خارج القارة العجوز بالجائزة في الأعوام المقبلة.

فريق التحرير by فريق التحرير
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يشارك في منح الكرة الذهبية اعتبارا من 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” مشاركته لمجموعة “أموري” المالكة لمجلة فرانس فوتبول في تنظيم جائزة الكرة الذهبية التي تمنح كل عام لأفضل لاعب.

وبناء على الشراكة الجديدة ستحدث تغييرات طفيفة في الجائزة بداية من عام 2024 حيث تضاف جائزتي أفضل مدرب للرجال والسيدات.

وتحتوي الجائزة في الوقت الحالي على 8 جوائز توزع كل عام، أبرزها الكرة الذهبية للرجال وكرة ذهبية للسيدات، وكأس كوبا لأفضل لاعب شاب، وكأس ياشين لأفضل حارس مرمى، وكأس جيرد مولر لأفضل هداف، وجائزة أفضل نادي للرجال وأخرى للسيدات، بالإضافة إلى جائزة سقراط الخيرية للاعبين.

وبذلك يكون الأرجنتيني ليونيل ميسي هو آخر من فاز بجائزة الكرة الذهبية بنظامها الحالي، حيث توج بكرته الذهبية الثامنة في أكتوبر الماضي خلال حفل صاخب في باريس.

وذكرت عدة مصادر على رأسها “سكاي سبورتس” أن صفقة يويفا مع فرانس فوتبول ستعني إلغاء جائزة أفضل لاعب في أوروبا التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كل عام.

وقد يسفر اتفاق الاتحاد الأوروبي مع فرانس فوتبول عن عدم فوز أي لاعب ينشط خارج القارة العجوز بالجائزة في الأعوام المقبلة.

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