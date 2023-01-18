الاتجاهات الثمانية المتوقعة لقطاع التقنية وسلاسل التوريد في 2023

شهدت دول الشرق الأوسط عديد من التطورات الهامة في الآونة الأخيرة، بداية من كونها مركزاً تجارياً عالمياً واحتلالها للمرتبة الحادية عشرة في مؤشر الأداء اللوجستي، مروراً بتوجيه مزيد من الإنفاق لتطوير سلاسل التوريد والدفع في اتجاه تنفيذ مبادرات الاستدامة.

لنستعرض سوياً كيف ستساهم العديد من المبادرات والتحديات والتغييرات الديناميكية المتطورة في إعادة صياغة مستقبل سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.

فيما يلي يطلعنا سوهام تشوكشي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شيبسي، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، عن ثمانِ اتجاهات تخص التقنية وسلاسل التوريد متوقع صعودها في 2023 بالمنطقة.

1- أتمتة عمليات التسليم بالميل الأخير

مع إشراقة 2023 من المنتظر أن تتبنى المزيد من الشركات استخدام أدوات الأتمتة لعمليات الميل الأخير، نظراً لدورها المحوري في تحسين كفاءة عمليات التسليم وخفض زمنها. من خلال الاستفادة من أدوات الإدارة اللوجستية الذكية، يمكن للشركات تسهيل إتمام عمليات التوصيل باستخدام أسطولها الخاص والخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث. تعمل هذه الأدوات على أتمتة عملية اختيار الناقل بفضل منطق ذكي محدد مسبقًا. تأخذ القواعد الذكية للتخصيص عدة عوامل في الاعتبار عند إجراء الاختيار، من بينها التكلفة والبيانات التاريخية وإمكانية تقديم الخدمة ومعدلات التسليم الناجحة من المحاولة الأولى وما إلى ذلك من أجل التخصيص التلقائي للناقل المنوط به إجراء عمليات التسليم. بفضل سرعة اتخاذ القرار وكفاءة العملية ككل، يمكن الآن خفض زمن التسليم، وهو أمر بالغ الأهمية للمستهلكين بالخصوص في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يفضلون التوصيل السريع على التوصيل المجاني أو منخفض التكلفة.

2- استخدام قدرات الذكاء التنبئي

تتضمن التحليلات التنبؤية في إدارة سلاسل التوريد إجراء تحليلات للبيانات التاريخية لفهم الاتجاهات واستشراف المستقبل بما يمكّن من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً ودقة. تساعد هذه القدرات الشركات على التنبؤ بالنتائج والإدارة السليمة للمخاطر المحتملة أو التأخيرات أو حالات الطوارئ. وفقًا لتقرير “إم.إتش.آي” (MHI) لعام 2022 ؛ فمن المتوقع زيادة نسبة تبني التحليلات التنبؤية بين الشركات من 22 بالمئة إلى 82 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة. أفادت “جارتنر” أيضًا في تقرير لها أنه بحلول 2024، ستستثمر 75 بالمئة من المؤسسات في إمكانات البيانات والتحليلات للوقاية من الفشل. وبالتالي فمن المتوقع أن تزيد المؤسسات من اعتمادها على الذكاء التنبئي لإضفاء المزيد من المرونة على سلاسل التوريد الخاصة بها.

3- زيادة التركيز على الذكاء الاصطناعي (AI) وتعلّم الآلة (ML) سعياً لتحقيق الكفاءة

بالنظر في أهم التحديات التي مرت بها الشركات في الشرق الأوسط للعام 2021، برزت موثوقية سلاسل التوريد ضمن أهم أربعة تحديات واجهت المنطقة لهذا العام. حان الوقت لأن تدرك الشركات القيمة الهائلة التي يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة إضافتها لإدارة سلاسل التوريد. توفّر التقنيتان التكاليف كما تسمحان للمؤسسات ببناء شبكة من سلاسل التوريد مستقلة. وفقًا لاستطلاع أجرته “بي.دبليو.سي” (PWC) لعام 2022، يعتزم حوالي 48 بالمئة من الفاعلين في قطاع سلاسل التوريد دمج استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتهم. يشير تقرير صادر عن “جارتنر” أيضًا إلى أن 28 بالمئة من قادة سلاسل التوريد الذين شملهم الاستطلاع يخططون للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم اللوجستية لتحسين كفاءة العمليات. على أرض الواقع فإن دولة الإمارات على أتم الاستعداد لتمكين التقنية من قيادة عدة قطاعات وعمليات على وجه السرعة، في ظل هدف الدولة المعلن لأن تصبح رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031.

4- المزيد من استخدامات البلوكتشين

ما تزال الشواغل المتعلقة بالثقة والشفافية والموثوقية وإمكانية التتبع تمثل تحديات مستمرة للشركات العاملة بمجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد. تمثل تقنية البلوكتشين علاجاً سحرياً للتحديات السابقة، نظرًا لكونها غير قابلة للتغيير وقدرتها على مقاومة التلاعب. تتميز هذه التقنية بغرسها لمبادئ الكفاءة ضمن العمليات الجارية مع تمكينها لإجراء عمليات الدفع الذكية القائمة على العقود، الأمر الذي يُعد ضروريًا لإدارة الخدمات اللوجستية الدولية. من المتوقع أن تحظى تقنية “البلوكتشين” بالمزيد من الاهتمام لما تمنحه من ثقة أكبر وضمان لمستويات أعلى من الشفافية المالية في مجال الخدمات اللوجستية.

5- الاتجاه للمنصات للقضاء على تفتت العمليات

إن العمل عبر جزر منعزلة ووجود نقاط بالأنظمة تقيّد عملية تبادل البيانات يعرقلان من إمكانية نمو المؤسسات. سيساعد التوجه إلى المنصات الشركات على بلورة رؤية مركزية لعمليات سلاسل التوريد الخاصة بها. يساعد تبني نهج العمل عبر منصة جامعة المؤسسات على تعزيز التعاون مع وكلاء الشحن وفرق العمل الداخلية، فضلاً عن توحيد جميع حركات الحاويات ومشاركة التحديثات الحية للتحركات والمواقع، والتتبع المباشر للرسوم العرضية باستخدام نافذة واحدة.

6- تزايد الاعتماد على العديد من مقدمي الخدمات اللوجستية

ستؤدي أحجام الطلبات الكبيرة والتوقعات المتزايدة من العملاء بخصوص عمليات التسليم إلى زيادة الاعتماد على الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث. والسبب في ذلك أن الشراكة مع العديد من مزودي الخدمات اللوجستية يزيد من إمكانية تقديم الخدمات وموثوقية عمليات التسليم، كما يساعد على خفض زمن التوصيل، مع تقديم فوائد إضافية مثل الإدارة الاقتصادية لحالات الطلب المرن.

وفقاً لـ”جارتنر”، فإن مقدمي الخدمات اللوجستية الذين لديهم قائمة متنوعة من الخدمات يكونون أكثر قدرة على مجابهة التحديات المعقدة، وتطويع الابتكار لحل مشكلات الأعمال التجارية مع خفض التكاليف وزيادة فوائد الخدمات المقدمة. تستخدم قرابة 90 بالمئة من شركات “فورتشن 500” الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث لتعزيز قدراتها اللوجستية وإمكانات سلاسل التوريد الخاصة بها. من المتوقع أيضاً أن يشهد سوق الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث في الإمارات العربية المتحدة نموًا بمعدل سنوي مركب نسبته 9.2 بالمئة خلال الفترة ما بين 2021-27. وبالتالي فإن هذا الاتجاه، سيشهد المزيد من التبني في الفترة المقبلة، جنباً إلى جنب مع حلول التنسيق الذكية للخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث التي من شأنها تبسيط إدارة الخدمات اللوجستية المقدمة من أطراف ثالثة متعددة، وذلك باستخدام لوحات معلومات موحدة.

7- المزيد من التعاون بين أصحاب المصلحة فيما يخص الخدمات اللوجستية العابرة للحدود

كما يقول سوهام تشوكشي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شيبسي “من المتوقع أن يتجاوز سوق التجارة الإلكترونية العالمي العابر للحدود (من الشركات إلى المستهلكين) 3,042.2 مليون دولار بحلول 2028، بعد أن بلغت قيمته 793.7 مليون دولار في 2021” على الرغم مما يوفره هذا السوق من فرصٍ مربحة لتجار التجزئة والفاعلين الرئيسيين في مجال التجارة الإلكترونية، إلا أن ضعف تتبع العمليات التشغيلية يحد من قدرات القطاع على تحقيق النجاح، بما يسببه هذا الضعف من مشكلات لاحقة تخص التكاليف واتفاقيات مستوى الخدمة في حالة فشل التوصيل والآثار السلبية المترتبة على السمعة. يمكننا القول إن أصحاب المصلحة المتعددين مثل المصنعين وتجار التجزئة ووكلاء الشحن وخطوط الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية وغيرهم، سيستفيدون من منصات إدارة الخدمات اللوجستية الذكية لمواجهة هذه التحديات وتعزيز التعاون فيما بينهم.

8- المزيد من التركيز على الفوائد الاقتصادية للاستدامة

أضحت الاستدامة أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة مع إعادة توجيه العديد من السياسات والمبادرات الحكومية نحوها. ومع ذلك، تساهم عمليات الشحن (الجوي والبحري والبري) بما يقارب من 8 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالمياً. وتدفع عدة عوامل الشركات في اتجاه الحد من انبعاثات الكربون، من بينها ضغوط المستثمرين وتنامي وعي المستهلكين فضلًا عن اللوائح والقوانين المستقبلية. من ناحية أخرى، فإن الشركات بمختلف المناطق الجغرافية تشهد تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف بالعمل على الحد من الأميال المقطوعة، وذلك باستخدام تقنيات تخطيط المسار الذكية، والتجميع الديناميكي للطلبات، والتحسين المتقدم لمناطق تقديم الخدمة، وتحسينات مسار التوصيل، وإعطاء المزيد من الأولوية لوسائل التوصيل الأكثر مراعاة للبيئة، مثل استخدام المركبات الكهربائية والدراجات لعمليات التوصيل النهائية. ستسلك المزيد من الشركات في المنطقة المسار الأخضر لتحسين الربحية من عمليات التسليم مستقبلًا.

ولا شك أن الأدوات التقنية الحديثة ستكون فرس الرهان للتعامل مع ديناميكيات السوق سريعة التطور. تعمل أنظمة الإدارة اللوجستية الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والأتمتة والقدرات التنبؤية على تمكين الشركات من جني ثمار الاتجاهات المذكورة أعلاه والبقاء في صدارة المنافسة التجارية.