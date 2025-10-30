الابتكار في الويب 3.0: بن تشو يكشف عن دور بايبت بتمكين جيل من روّاد التقنية في الإمارات

يكشف بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ بايبت Bybit، في حواره مع أريبيان بزنس رحلة الشركة مع الترخيص الكامل في الإمارات، وكيف تمزج المنصة بين الامتثال التنظيمي والابتكار المتسارع، إضافة إلى خططها الطموحة لإطلاق مركز عمليات في أبوظبي وتنمية الكفاءات المحلية في مجالي البلوك تشين والويب 3.0. كما يتحدث عن استخدام التقنيات الناشئة مثل الأصول المرمّزة والذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة التداول الرقمية، ورؤيتها المستقبلية لنمو منصات الأصول الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

يمثل حصول Bybit على الترخيص الكامل في دولة الإمارات إنجازاً تنظيمياً رئيسياً. كيف تقيّمون أثر الوضوح التنظيمي في دولة الإمارات على الثقة العالمية بمنصات تداول العملات الرقمية، خصوصاً وأن الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية لاتزال في مرحلة دراسة أطر عملها في هذا الخصوص؟

يمثل حصولنا على رخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع محطة مفصلية ليس لدولة الإمارات فحسب، بل لقطاع العملات الرقمية العالمي ككل. فقد نجحت دولة الإمارات بتقديم معايير عالمية على مستوى وضوح الأطر التنظيمية والتعاون مع المؤسسات الساعية لمزاولة أعمالها على أرض الدولة، وتمكنت من ترسيخ دعائم الابتكار في المجال التنظيمي مع استمرارها بتعزيز أمن المستثمرين وحماية مصالحهم. وبالنسبة لمنصة Bybit، فإن أهمية حصولنا على الترخيص يتخطى مجرد نيل الموثوقية المحلية، إذ يرسخ مساعينا الدؤوبة للمضي في النمو مع الامتثال للوائح والتشريعات السارية في جميع الأسواق. وبينما تمضي الجهات التنظيمية حول العالم بتطوير منهجياتها التنظيمية ولوائحها القانونية في هذا الصدد، تقدم دولة الإمارات نموذجاً سباقاً يستحق الدراسة عن قدرة القواعد التنظيمية الواضحة والشفافة على تعزيز الثقة العالمية واستقطاب الجهات المعنية ذات الكفاءة العالية إلى منظومة الأصول الرقمية. 2. ذكرت أن الامتثال هو أساس النمو المستدام.

كيف ترون قدرة Bybit على تحقيق التوازن بين ضرورات الامتثال التنظيمي ووتيرة الابتكار المتسارعة، لاسيما في هذه المرحلة التي باتت فيها الثقة معيار التميز الأبرز؟

نتبنى في Bybit نهج عمل منظم يحقق التوازن الأمثل بين الامتثال للوائح والقوانين ومواكبة وتيرة الابتكار المتسارعة. فقد أسسنا أنظمتنا بشكل يكون فيه الامتثال التنظيمي محفزاً للابتكار وليس قيداً يكبله. لذلك تعمل فرق الامتثال والشؤون القانونية والمنتجات لدينا جنباً إلى جنب لضمان أن يكون كل منتج جديد ملتزماً بالمعايير التنظيمية منذ مرحلة التصميم. دخلت منصات التداول مرحلة أصبحت فيها الثقة هي العامل الحاسم في التنافسية. لذلك تعتمد Bybit على معادلة بسيطة، مواصلة النمو والتطور بوتيرة تكافئ زخم الابتكار، مع الالتزام الصارم باللوائح التنظيمية. ونؤمن بأن الاستمرار بتحقيق هذا التوازن يمكّن النمو على المدى الطويل في عالم الأصول الرقمية.

تعمل Bybit على إنشاء مركز عمليات يضم 500 موظف في أبوظبي. ماذا يمثّل هذا التوسّع بالنسبة لطموح دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للأصول الرقمية؟ وكيف تخططون لتنمية الكفاءات المحلية في مجالي البلوك تشين والويب 3.0؟

سيكون مركز عملياتنا في أبوظبي بمثابة القلب النابض إقليمياً لشركتنا، إلى جانب مكتبنا في دبي، ليدعما معاً عملياتنا العالمية ويعززا مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في عالم الأصول الرقمية. ولا يقتصر تركيزنا على زيادة عدد فرق العمل فحسب، بل يمتد إلى تنمية الكفاءات والخبرات. فنحن نتعاون بشكل وثيق مع الجامعات ومؤسسات التدريب والبرامج الحكومية لتطوير المهارات في مجالات البلوك تشين، والامتثال التنظيمي، والأمن السيبراني. وتتمحور رؤيتنا حول بناء القدرات وتمكين الجيل القادم من الكفاءات الإماراتية ليقود مستقبل اقتصاد الويب 3.0.

في الوقت الذي تعمل فيه الهيئات التنظيمية حول العالم على دراسة الأطر القانونية لتقنيات الترميز والتمويل اللامركزي والعملات المستقرة، كيف تستعد Bybit لدمج التقنيات الناشئة مثل الأصول المرمّزة والامتثال المدعوم بالذكاء الاصطناعي ضمن خططها المستقبلية؟

تتمحور المرحلة المقبلة من مسيرة Bybit حول الجمع بين الابتكار في تقنيات البلوك تشين والإدارة الذكية للمخاطر. فنحن نبني البنية التحتية الأساسية لمستقبل مالي قائم على الأصول المرمّزة، يجمع بين الدقة التنظيمية وقابلية التوسع المؤسسي. ومن خلال تكاملنا مع Mantle، نعمل على تطوير قدرات شاملة للتعامل مع الأصول الواقعية، تماشياً مع إطلاق برنامج Mantle لتقنية الترميز كخدمة وبرامج الأصول الواقعية العالمية. وتشمل هذه البنية التحتية كامل دورة حياة الأصول المرمّزة، بدءاً من الترخيص وعمليات اعرف عميلك، مروراً بالهيكلة القانونية ونشر العقود الذكية، وصولاً إلى الامتثال لما بعد التداول، لتشكّل إطاراً متكاملاً يتيح الوصول إلى أسواق الأصول المرمّزة لكل من المؤسسات والمستثمرين الأفراد. تُعدّ Bybit أول منصة تداول يتم تأسيسها مع بنية تحتية قادرة على دعم الأصول الواقعية مثل Xstocks، ما يتيح تمثيل الأسهم وغيرها من الأصول التقليدية على شبكة البلوك تشين. ونعمل حالياً على توسيع هذه البنية التحتية من خلال تطوير نموذج لتوزيع الأرباح في كلٍّ من أسواق التداول الفوري والمشتقات، والمقرر إطلاقه قريباً. ويهدف هذا الابتكار إلى جعل الأصول المرمّزة تعمل بانسيابية تامة ضمن بيئة التداول الحالية على منصتنا، مما يتيح عوائد حقيقية وأدوات مالية مرتبطة بالأصول، ويسهم في إدخال هذه الفئة من الاستثمارات إلى العمليات الرئيسية في عالم العملات الرقمية. وإلى جانب هذه التطورات، نقوم بتوظيف أنظمة امتثال مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن بنيتنا التقنية لمراقبة المعاملات، وتعزيز الشفافية، ودعم التوافق مع الأطر التنظيمية العالمية. وتعمل هذه الأدوات الذكية جنباً إلى جنب مع تقنيات الترميز لتمكين منظومة تداول ذكية، قابلة للتوسع، ومتوافقة تنظيمياً وتتيح للمؤسسات والمطورين والمستثمرين المشاركة بمسؤولية في المرحلة المقبلة من التمويل القائم على البلوك تشين.

حققت Bybit إنجازات تنظيمية لافتة خلال عام واحد في كلٍّ من أوروبا والهند ودولة الإمارات. كيف تتماشى هذه النجاحات مع رؤيتكم العالمية؟ وأين ترون آفاق النمو القادمة لمنصّات تداول العملات الرقمية الملتزمة بالامتثال التنظيمي؟

تؤكد الإنجازات التنظيمية التي حققناها هذا العام على نجاح نموذج Bybit في العمل بكفاءة ضمن بيئات تنظيمية متنوعة، من رخصة تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية MiCAR من هيئة السوق المالية النمساوية على مستوى أوروبا، إلى التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند، وصولاً إلى الحصول على الرخصة الكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أحرزنا تقدماً كبيراً في الشراكات التنظيمية في تركيا، حيث تم إدراج Bybit رسمياً ضمن قائمة هيئة أسواق المال، إضافة إلى توسّعنا في كازاخستان من خلال إطلاق مدفوعات الأصول الرقمية عبر رموز QR بالتعاون مع البنك الوطني، وتطوير حلول جديدة للعملات المستقرة ضمن بيئة الاختبار التنظيمي. وفي جورجيا، حصلت Bybit على تسجيل مزوّد خدمات الأصول الافتراضية وأطلقت منصة BybitGeorgia.ge لتقديم خدمات العملات الرقمية وفق الأطر التنظيمية المحلية. ويعزز كلّ نجاح إقليمي من هذه الإنجازات رؤيتنا لأن نكون أكثر منصّة تداول موثوقة، ومتوافقة تنظيمياً، ومتمحورة حول المستخدم على مستوى العالم. نتطلع إلى المرحلة القادمة المتمثلة باللوائح التنظيمية القائمة على الكفاءة، أي تلك التي تجمع بين الامتثال الصارم والوصول السريع والشامل إلى التمويل الرقمي. وتسعى Bybit إلى الإسهام في هذا التحول من خلال التعاون الوثيق والحوار المستمر مع الجهات التنظيمية حول العالم، للمساهمة في بناء مستقبلٍ أكثر توازناً بين الابتكار والحوكمة في منظومة الأصول الرقمية.

ذكرتم خططاً لإطلاق برامج تعليمية ومبادرات للابتكار في مجال الويب 3.0 بالتعاون مع جهات محلية. ما الدور الذي ترى Bybit أنها ستلعبه في تشكيل منظومة الويب 3.0 في المنطقة، بما يتجاوز نطاق التداول؟

تمتد رؤيتنا إلى ما هو أبعد من التداول، إذ تلتزم Bybit بدعم مستقبل البلوك تشين في دولة الإمارات من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي: التعليم، والابتكار، وبناء المنظومة. وبالتعاون مع الجامعات وحاضنات ومسرّعات الأعمال، سنعمل على تمكين الشركات الناشئة والمعلّمين والمطوّرين من ابتكار حلول واقعية قائمة على تقنيات الويب 3.0. فالرؤية الطموحة لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب الخبرة التقنية التي تمتلكها Bybit، يمكن أن تسهما معاً في تأسيس منظومة عالمية المستوى للأصول الرقمية في الشرق الأوسط والعالم.