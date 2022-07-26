.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسطاقة

الإيكونوميست: “أرامكو السعودية” تطبق قدرات هندسية عالمية المستوى في تحول الطاقة

.ط by

ذكرت مجلة “الإيكونوميست” أن نجاح تحول الطاقة يعتمد في جزء كبير منه على سلوك الشركات النفطية العملاقة في العالم التي تقودها الدولة.

وتنتج شركات النفط الوطنية الحكومية ثلاثة أخماس النفط الخام في العالم ونصف الغاز الطبيعي، مقارنة بما يزيد قليلاً عن العُشر لشركات النفط العالمية الكبيرة (يتم ضخ الباقي بواسطة شركات مستقلة أصغر). وهي تمتلك ما يقرب من ثلثي الاحتياطيات المتبقية من النفط والغاز المكتشفين على مستوى العالم. وتمتلك أربع شركات هي “أرامكو السعودية” وأدنوك” الإماراتية، و”بي دي في اس إيه” الفنزويلية و”قطر للطاقة”، ما يكفي من الهيدروكربونات لمواصلة الإنتاج بالمعدلات الحالية لأكثر من أربعة عقود.

وتشير “وود ماكنزي”، الشركة الاستشارية في مجال الطاقة، إلى أنه إذا بلغ متوسط أسعار النفط 70 دولاراً للبرميل حتى عام 2030، فإن أكبر 16 شركة استثمارية ستجني 1,1 تريليون دولار أكثر مما لو كان متوسط الأسعار 50 دولاراً. وسيذهب نصف هذا المبلغ إلى الشركات السعودية والإماراتية والكويتية والقطرية.

ويشيد دانيال يرغين، خبير الطاقة في “ستاندرد اند بورز جلوبال” ببرنامج “أرامكو السعودية” الكبير والمتنوع للبحث والتطوير. ويقول إن هذا العملاق يطبق “قدرته الهندسية ذات المستوى العالمي ومهاراته في الحجم والتنفيذ” على تحول الطاقة. وتصف مايرز جافي من جامعة “تافتس” جهودها الابتكارية بأنها “فعالة للغاية”، مشيرة إلى الرهانات على التخلص من الانبعاثات من خلال احتجاز الكربون. بالإضافة إلى جهود “أرامكو السعودية”، تستثمر المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في مشروع الهيدروجين الأخضر في مدينتها المستقبلية “نيوم”، بهدف أن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا