الإيكونوميست: “أرامكو السعودية” تطبق قدرات هندسية عالمية المستوى في تحول الطاقة

ذكرت مجلة “الإيكونوميست” أن نجاح تحول الطاقة يعتمد في جزء كبير منه على سلوك الشركات النفطية العملاقة في العالم التي تقودها الدولة.

وتنتج شركات النفط الوطنية الحكومية ثلاثة أخماس النفط الخام في العالم ونصف الغاز الطبيعي، مقارنة بما يزيد قليلاً عن العُشر لشركات النفط العالمية الكبيرة (يتم ضخ الباقي بواسطة شركات مستقلة أصغر). وهي تمتلك ما يقرب من ثلثي الاحتياطيات المتبقية من النفط والغاز المكتشفين على مستوى العالم. وتمتلك أربع شركات هي “أرامكو السعودية” وأدنوك” الإماراتية، و”بي دي في اس إيه” الفنزويلية و”قطر للطاقة”، ما يكفي من الهيدروكربونات لمواصلة الإنتاج بالمعدلات الحالية لأكثر من أربعة عقود.

وتشير “وود ماكنزي”، الشركة الاستشارية في مجال الطاقة، إلى أنه إذا بلغ متوسط أسعار النفط 70 دولاراً للبرميل حتى عام 2030، فإن أكبر 16 شركة استثمارية ستجني 1,1 تريليون دولار أكثر مما لو كان متوسط الأسعار 50 دولاراً. وسيذهب نصف هذا المبلغ إلى الشركات السعودية والإماراتية والكويتية والقطرية.

ويشيد دانيال يرغين، خبير الطاقة في “ستاندرد اند بورز جلوبال” ببرنامج “أرامكو السعودية” الكبير والمتنوع للبحث والتطوير. ويقول إن هذا العملاق يطبق “قدرته الهندسية ذات المستوى العالمي ومهاراته في الحجم والتنفيذ” على تحول الطاقة. وتصف مايرز جافي من جامعة “تافتس” جهودها الابتكارية بأنها “فعالة للغاية”، مشيرة إلى الرهانات على التخلص من الانبعاثات من خلال احتجاز الكربون. بالإضافة إلى جهود “أرامكو السعودية”، تستثمر المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في مشروع الهيدروجين الأخضر في مدينتها المستقبلية “نيوم”، بهدف أن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم.