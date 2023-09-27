الإمارات.. الإنفاق السياحي ينتعش في 2023 بزيادة 11%

توقع المجلس العالمي للسياحة والسفر، نمو إنفاق السياحة الدولية والمحلية في دولة الإمارات خلال عام 2023 إلى 182.2 مليار درهم، بزيادة بلغت 11%، مقارنة مع 2022 حينما سجلت 164.5 مليار درهم.

ورجح المجلس في توقعاته أن يزدادا إنفاق السياحة الدولية في الإمارات بنسبة 13.6% إلى 133.6 مليار درهم، مقارنة مع 117.6 مليار درهم في عام 2022. وإنفاق السياحة المحلية بنسبة 3.7% إلى 48.6 مليار درهم في 2023، مقارنة مع 46.9 مليار درهم في 2022.

وعلى صعيد توقعات العقد المقبل، توقع المجلس العالمي للسياحة والسفر، أن يصل إجمالي إنفاق السياحة الدولية والمحلية في دولة الإمارات إلى نحو 258 مليار درهم خلال عام 2033، موزعاً بين 195 مليار درهم للسياحة الدولية، و63 مليار درهم للسياحة المحلية.