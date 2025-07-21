الإنفاق الإعلاني في الإمارات يزيد عن 6 مليار درهم في 2025

تبرز في تقرير جديد أهمية الإعلام المطبوع، فعلى الرغم من التحولات الرقمية، لا يزال الإعلام المطبوع يحتفظ بمكانة محورية من حيث المصداقية والتأثير، خاصة لدى رجال الأعمال وصناع القرار والمستثمرين، ويحظى برقابة تنظيمية قوية تعزز مصداقيته وفقا لتقرير أصدره مركز «إنترريجونال» للتحليلات الاستراتيجية. ورغم التحولات الرقمية المتسارعة، لا يزال الإعلان في الإعلام الإماراتي المطبوع يحتفظ بمكانة محورية من حيث المصداقية والتأثير، خاصة في القطاعات التي تستهدف جمهوراً واسعاً من القراء المهتمين بالمحتوى المتعمق والموثوق. فالصحف والمجلات الإماراتية، بفضل تاريخها المهني الطويل والمعايير التحريرية الصارمة التي تتبعها، توفّر بيئة إعلامية يثق بها القرّاء، ما يجعل الإعلانات المنشورة فيها تحظى بدرجة أعلى من القبول والاهتمام مقارنة بالمنصات الرقمية سريعة الاستهلاك. وتكتسب الإعلانات المطبوعة في الإمارات أهمية إضافية لدى الفئات المؤثرة من رجال الأعمال وصنّاع القرار والمستثمرين، خصوصاً عند الترويج للفعاليات الكبرى، والمشاريع العقارية، والعروض المؤسسية.

كما أن الرقابة التنظيمية القوية التي تفرضها المؤسسات الإعلامية المحلية تضمن التزام الإعلانات بالمعايير الأخلاقية والمهنية، مما يعزّز من مصداقيتها ويجعلها أداة فعالة في بناء الثقة بين العلامات التجارية والجمهور المستهدف. ووفقاً للبيانات التي رصدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية “، ومقره أبوظبي، استحوذت الإعلانات الرقمية على النصيب الأكبر من هذا الإنفاق، حيث يُقدَّر أن تبلغ قيمة الإنفاق عليها خلال العام نحو 4.47 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 2.24 مليار درهم خلال النصف الأول فقط. وبذلك تمثل الإعلانات الرقمية نحو 71% من إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة، ما يعكس الاتجاه القوي نحو الحلول الإعلانية الرقمية والموجَّهة، في ظل تنامي دور البيانات والتقنيات الحديثة في تحسين فعالية الحملات.

ويورد مركز “إنترريجونال” أنه: في السياق تُظهر بيانات “DataReportal” أن إعلانات محركات البحث استحوذت على ما نسبته 40% من إجمالي الإنفاق الرقمي، بما يعادل نحو 1.79 مليار درهم، في حين استحوذت شبكات التواصل الاجتماعي على حوالي 30%، أي ما يعادل 1.34 مليار درهم. أما الإعلانات عبر منصات التسوق الإلكتروني مثل “أمازون” و”نون”، فمثّلت ما نسبته 21.2% من الإنفاق الرقمي، أي ما يعادل نحو 948 مليون درهم، في إشارة إلى نمو التسويق القائم على التجارة الإلكترونية. واستحوذ الإنفاق على الإعلانات التقليدية، بما في ذلك التلفزيون، والصحف، والراديو، واللوحات الإعلانية على نحو 29% من إجمالي السوق، بنحو 917 مليون درهم خلال النصف الأول 2025. ورغم تراجع هذه الوسائل في ظل صعود المنصات الرقمية، إلا أنها ما زالت تحتفظ بموقعها، لاسيما في بعض الفئات المستهدفة والقطاعات المؤسسية. وفيما يتعلق بالقطاعات الأعلى إنفاقاً على الإعلانات في الإمارات، تصدّرت تجارة التجزئة القائمة، تلتها قطاعات العقارات، والاتصالات، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى قطاع السيارات الذي كثّف استثماراته في الحملات الرقمية التفاعلية، خاصة عبر الفيديو ومنصات التواصل.