الإمارات، 8,3 مليار درهم لأول مزاد لصكوك الخزينة الإسلامية

سجل المزاد الأول لإصدار صكوك الخزينة الإسلامية T-Sukuk المقوّمة بالدرهم الإماراتي نتائج قياسية، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2023.

وتأتي هذه النتائج ضمن إصدار دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية كجهة مصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي كوكيل للإصدار والدفع، صكوك الخزينة الإسلامية مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم.

وسجل إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية T-Sukuk بقيمة 1.1 مليار درهم طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 8.3 مليار درهم ، متجاوزة حجم الاكتتاب بواقع 7.6 مرة.

وتوزعت الطلبات على صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم عبر كل من الشريحتين، لتحقق السندات لأجل عامين 550 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام 550 مليون درهم، وبإصدار إجمالي 1.1 مليار درهم.

وفي هذا الصدد أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن نجاح إطلاق مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يؤكد صوابية السياسيات والمستهدفات الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، وبما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية وواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم وخاصة في مجال الاقتصاد الإسلامي.

وقال سموه ” ستوفر إصدارات الصكوك الإسلامية أصولاً إسلامية عالية الجودة، بأسعار تنافسية نظراً لزيادة قاعدة المستثمرين واستقطاب شريحة جديدة، مما يعزز من جاذبية الدولة وتنافسيتها، ويزيد من حجم الاستثمارات المالية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على اقتصاد الدولة والبيئة الاستثمارية في الدولة”.

ويأتي هذا النجاح ليؤكد مجدداً على الثقة العالية التي تتمتع بها البنية الاستثمارية في الدولة والاقتصاد المحلي من قبل المستثمرين، الأمر الذي انعكس في الأسعار المسجلة والتي كانت معادلة لسندات الخزانة الأمريكية بآجال استحقاق مماثلة.

وسيتبع هذا الإصدار الناجح لصكوك الخزينة الإسلامية T-Sukuk قريباً عملية الإدراج في بورصة ناسداك دبي لترويج التداول في السوق الثانوية جنباً إلى جنب مع الموزعين الأساسيين.

وتم تطوير برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بالتسعير الموحد “الخيار الهولندي “Dutch Auction” للقبول النهائي للعطاءات ومبالغ التخصيص النهائية، بغض النظر عن العطاءات الأقل سعراً المستلمة، وذلك لضمان الشفافية الكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة الصكوك، إذ ستوفر هذه الصكوك بدائل استثمارية آمنة لجميع المستثمرين المؤهلين وتعزز من البيئة الاستثمارية في الدولة.

وحقق أدنى عرض لشريحة الصكوك لأجل عامين 3.90%، بمتوسط مرجح للعطاءات عند 3.96%، ومعدل الأرباح للقسائم النهائية المسعرة بشكل موحد ثابتاً عند 3.97% بينما كان أدنى عرض لشريحة الصكوك لأجل 3 أعوام عند 3.62%، بمتوسط مرجح للعطاءات عند 3.66% ومعدل الأرباح للقسائم النهائية المسعرة بشكل موحد ثابتاً عند 3.70%. وسيتم عقد مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة وفق خطة الإصدارات المقترحة لعام 2023.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الصكوك تضم شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمس أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق. للمزيد من المعلومات حول السندات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني