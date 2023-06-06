إجازة عيد الأضحى 2023.. 6 تأشيرات إلكترونية متاحة للمقيمين في الإمارات

يمكن للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة قضاء عطلة عيد الأضحى القادمة عبر السفر دوليا. وبات بإمكانهم تجنب الطوابير الطويلة لإجراءات الحصول على تأشيرة عن طريق السفر إلى البلدان التي تتيح لهم الحصول على تأشيرات إلكترونية.

ويستطيع حملة تأشيرة إقامة إماراتية سارية المفعول السفر إلى اليابان وألبانيا وأذربيجان والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عُمان خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتختلف عملية التقدم للحصول على التأشيرة الإلكترونية من بلد إلى آخر. وفيما يلي دليل شامل لأولئك الذين يتطلعون إلى السفر إلى تلك البلدان الستة خلال العطلة الطويلة.

تأشيرة إلكترونية إلى اليابان

يمكن للمقيمين في الإمارات الآن السفر إلى اليابان من خلال التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية لمدة 90 يوماً. تم الإعلان عن هذا التغيير في وقت سابق من نيسان/أبريل من قبل وزارة خارجية اليابان.

وفقاً للإرشادات الجديدة، يمكن لجميع الرعايا الأجانب المقيمين في الإمارات والسعودية تقديم طلباتهم للحصول على تأشيرة سياحية قصيرة الأجل من خلال منصة التأشيرة الإلكترونية الرسمية لليابان على الرابط .

يجب أن يكون لدى المتقدمين جواز سفر ساري المفعول وبطاقة اقامة إماراتية وتأشيرة إماراتية.

مدة التأشيرة السياحية قصيرة الأجل لليابان هي 90 يوماً، كما ذكرت وزارة الخارجية اليابانية. تظل التأشيرة الإلكترونية صالحة لمدة ثلاثة أشهر، بدءا من اليوم التالي لإصدار التأشيرة.

وبحسب وزارة الخارجية اليابانية، تبلغ رسوم إصدار التأشيرة 3000 ين ياباني، أي حوالي 80 درهما إماراتيا.

وقد يتم إعفاء عدد قليل من الجنسيات من دفع رسوم التأشيرة أو قد تكون مؤهلة للحصول على رسوم مخفضة.

وقدمت القنصلية العامة لليابان في دبي قائمة بأكثر من 30 دولة معفاة من دفع رسوم التأشيرة. يمكن العثور على القائمة الكاملة في الرابط.

تأشيرة إلكترونية إلى ألبانيا

ويمكن للمقيمين في الإمارات من جميع الجنسيات التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية لزيارة ألبانيا لمدة أقصاها 90 يوما في البلاد.

تتم عملية تقديم الطلب بالكامل عبر الإنترنت، مما يلغي الحاجة إلى زيارة القنصلية شخصيا أو الاستعانة بوكيل طرف ثالث.

يجب على المقيمين في الإمارات المتقدمين للحصول على تأشيرة ألبانيا الإلكترونية التقديم من خلال منصة التأشيرة الإلكترونية الرسمية لألبانيا، والتي يمكن الوصول إليها على الرابط

يجب تعبئة نموذج الطلب للحصول على “تأشيرة إقامة قصيرة” أو تأشيرة “C”.

وفقا للمعلومات المقدمة من موقع التأشيرة الإلكترونية لألبانيا يمكن للأفراد الذين يحملون تأشيرات ذهبية في الإمارات الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى ألبانيا.

وهذا ينطبق على المواطنين الأجانب الذين يحملون تصريح إقامة لمدة 10 سنوات صادرة عن السلطة المختصة في الدولة، مع صلاحية سنة واحدة على الأقل من تاريخ الدخول.

تختلف تكلفة التأشيرة بناء على نوع التأشيرة ومدتها، وتتراوح من 300 درهم إلى 700 درهم. تعتمد التكلفة الدقيقة على التفاصيل الواردة في التطبيق.

يمكن أن تستغرق عملية الموافقة على التأشيرة ما يصل إلى 15 يوم عمل، وفي بعض الحالات، قد تمتد إلى 30 يوم عمل.

تأشيرة إلكترونية إلى أذربيجان

لدى المقيمين في الإمارات الذين يزورون أذربيجان خياران للحصول على تأشيرة: يمكنهم إما الحصول على تأشيرة عند الوصول عند وصولهم إلى البلاد، أو يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية مسبقا.

يسمح كلا خياري التأشيرة بالإقامة لمدة 30 يوما كحد أقصى في أذربيجان. تبلغ تكلفة التأشيرة عند الوصول والتأشيرة الإلكترونية 140 درهما إماراتيا.

للتقدم بطلب للحصول على التأشيرة الإلكترونية، يمكن زيارة بوابة التأشيرات الرسمية عبر الإنترنت في أذربيجان على الرابط. يتم إصدار التأشيرة عادة في غضون ثلاثة أيام من تقديم الطلب.

تأشيرة إلكترونية إلى المملكة العربية السعودية

يمكن لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من جميع المهن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سعودية إلكترونية عبر الإنترنت، والتي توفر صلاحية لمدة 90 يوما.

تسمح التأشيرة الإلكترونية للأفراد باستكشاف المملكة وزيارة عائلاتهم وأصدقائهم وأداء العمرة في أي وقت من السنة، باستثناء موسم الحج.

ولكي تكون مؤهلا، يجب أن يكون لدى المقيم في الإمارات تصريح إقامة ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وجواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل.

يمكن إتمام عملية التقديم من خلال منصة التأشيرة التي تقدمها وزارة الخارجية السعودية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

ومن الجدير ذكره أيضا أن صلاحية التأشيرة الإلكترونية تختلف بناء على نوع التأشيرة المطلوبة.

تظل التأشيرة السياحية متعددة الدخول صالحة لمدة عام واحد من تاريخ الإصدار، ما يسمح بالإقامة لمدة 90 يوماً في السعودية، بينما تكون التأشيرة السياحية لمرة واحدة صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار، ما يسمح بالإقامة لمدة 30 يوما في المملكة.

تبلغ التكلفة التقريبية للتأشيرة الإلكترونية للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي 300 ريال سعودي (293.78 درهم إماراتي) ورسوم الطلب 39.44 ريال سعودي (38.62 درهم إماراتي). ومع ذلك، لا يتم تضمين سعر التأمين الطبي في هذه الرسوم وسيختلف اعتمادا على مزود التأمين.

تأشيرة إلكترونية إلى سلطنة عُمان

يمكن للمقيمين في الإمارات السفر إلى سلطنة عُمان من خلال التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية، ما يمنح الإقامة القصوى لمدة 30 يوما في الدولة.

يمكن الحصول على التأشيرة الإلكترونية، المعروفة باسم تأشيرة الإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي، عبر منصة التأشيرة الإلكترونية الرسمية في سلطنة عمان على الرابط.

فقط المهن المحددة المعتمدة من قبل شرطة عُمان السلطانية مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على التأشيرة الإلكترونية. هناك أكثر من 30 مهنة معتمدة للتأشيرة الإلكترونية.

إذا لم تكن مهنتك من بين المهن المؤهلة، فستحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية من خلال وكالة سفر معتمدة.

تبلغ تكلفة تأشيرة الزيارة لمدة 30 يوما للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي 5 ريال عماني (47.71 درهم إماراتي).

تأشيرة إلكترونية إلى قطر

طرحت دولة قطر مؤخرا الخيار أمام المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من جميع المهن للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال بوابة هيا الجديدة. تسمح هذه التأشيرة للأفراد بالبقاء في قطر لمدة أقصاها 30 يوما.

وللحصول على التأشيرة، يجب أن يكون الراغب بزيارة قطر لديه اقامة سارية في الإمارات أو أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بدءا من تاريخ الوصول إلى قطر.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يفي المسمى الوظيفي أيضا بالمهنة المحددة في تأشيرة الإقامة.

تبلغ رسوم التأشيرة 100 ريال قطري (100.17 درهم إماراتي) ، ويمكن دفعها بعد الموافقة على التأشيرة. المبلغ غير قابل للاسترداد.