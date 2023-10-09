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الإمارات.. 30 مليار درهم فائض الميزانية في الربع الثاني

قيمة النفقات الحكومية وصلت إلى 100.5 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة فائض في إيرادات الحكومة بلغت 30.6 مليار درهم

فريق التحرير by فريق التحرير
دبي. AI

ارتفعت إيرادات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 13.4 بالمائة.

وكشفت وزارة المالية عبر الموقع الإلكتروني الإثنين، أن قيمة النفقات الحكومية وصلت إلى 100.5 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة فائض في إيرادات الحكومة بلغت 30.6 مليار درهم.

وسجلّت قيمة النفقات الحكومية نحو 100.5 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما ارتفعت إيرادات الحكومة من الضرائب خلال الفترة ذاتها بنسبة 31 بالمائة لتسجل 83.2 مليار درهم.

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فريق التحرير

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