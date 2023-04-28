الإمارات.. 3.34 تريليون درهم أصول 12 بنكاً في الربع الأول من 2023

زادت أصول /موجودات/ 12 بنكاً إماراتياً مدرجاً إلى 3 تريليونات و339 مليارا و517 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني وذلك بالرغم من التحديات التي شهدها القطاع المصرفي العالمي.

وأظهر رصد لـ وكالة أنباء الإمارات “وام” استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن أصول البنوك خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 زادت على أساس ربعي بنسبة 4.21% أو ما يعادل 134.9 مليار درهم إماراتي مقارنة بنحو 3 تريليونات و204 مليارات و643 مليون درهم إماراتي في نهاية ديسمبر من العام الماضي 2022.

واستحوذت 8 بنوك مدرجة في سوق العصمة الإماراتية أبوظبي للأوراق المالية على نحو 61.8% من إجمالي الأصول بما يعادل 2.064 تريليون درهم إماراتي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 4.4% أو ما يعادل 86.9 مليار درهم إماراتي، مقارنة بنحو 1.97 تريليون درهم إماراتي في نهاية العام الماضي.

بينما حازت 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي على نحو 38.2% من إجمالي الأصول بما يعادل 1.27 تريليون درهم إماراتي بنهاية الربع الأول من العام 2023، بزيادة توازي 47.9 مليار درهم أو ما نسبته 3.9%، مقارنة بنحو 1.23 تريليون درهم في نهاية العام 2022.

وبحسب الرصد، تجاوزت الأرباح الصافية للبنوك خلال الربع الأول من العام الجاري حاجز 17.1 مليار درهم بزيادة 35.3% أو ما يعادل 4.46 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 12.64 مليار درهم خلال الربع الأول من 2022.

وحازت الـ 4 بنوك المدرجة في سوق دبي المالي على نحو 53.6% من إجمالي الأرباح المحققة بنحو 9.16 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 93.7% أو ما يعادل 4.43 مليار درهم مقارنة بنحو 4.73 مليار درهم خلال الربع الأول من 2022.

ووصل نصيب الـ 8 بنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 46.4% من إجمالي الأرباح بقيمة 7.94 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 0.34% أو ما يعادل 27 مليار درهم، مقابل نحو 7.91 مليار درهم خلال الربع الأول من 2022.

استحوذ “بنك أبوظبي الأول” على النصيب الأكبر من إجمالي أصول البنوك المدرجة خلال الربع الأول مع وصولها إلى 1.2 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة بنسبة 6.8% أو ما يعادل 75.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.11 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022، إذ أسهمت الأعمال التجارية القوية للمجموعة في تحقيق نموٍ هامٍ في الأصول والالتزامات.

وحقق “أبوظبي الأول” صافي أرباح بقيمة 3.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 60% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2022 وبزيادة بنسبة 70% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بعد استثناء أرباح بيع حصة من ماغناتي خلال الربع الأول من 2022.

ارتفع إجمالي أصول “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 5.4% ليصل إلى أكثر من 782 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 741.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي، فيما تضاعف صافي الأرباح إلى أكثر من الضعف لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 6 مليارات درهم خلال الربع الأول.

ويشير أداء “الإمارات دبي الوطني” الفصلي إلى نجاح نهج الأعمال المتنوع للمجموعة مع تجاوز الدخل 10 مليارات درهم لأول مرة على الإطلاق، حيث تعكس الزيادة الاستثنائية في الربح هوامش ربح أعلى، ونمو الدخل غير الممول، وانخفاض تكلفة المخاطر نتيجة عمليات التحصيل الكبيرة.

وارتفع إجمالي أصول “بنك أبوظبي التجاري” إلي 501 مليار درهم بارتفاع بنسبة 13% مقارنة مع الربع الأول من 2022 وبنسبة 1% مقارنة مع نهاية 2022، وحقق البنك نمواً في صافي الأرباح بنسبة 27% إلى 1.878 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 1.483 مليار درهم خلال الربع الأول من 2022، فيما زاد صافي الدخل من الفوائد 33% إلى 2.85 مليار درهم.

وسجّل بنك “دبي الإسلامي” نمواً في الأصول بنسبة لتصل إلى 291.9 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 288.2 مليار درهم في نهاية العام الماضي، كما حقق البنك نمواً على أساس سنوي في صافي الأرباح بنسبة 12%، لتصل إلى 1.506 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.345 مليار درهم خلال الربع الأول من 2022، على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والإدارة الحكيمة للتكاليف.

تخطى إجمالي أصول “بنك المشرق” حاجز الـ 201.2 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة تعادل 4 مليارات درهم مقابل 197.2 مليار درهم في نهاية العام الماضي، فيما سجل البنك صافي أرباح قوي بلغ 1.6 مليار درهم خلال الربع الأول من 2023 نتيجة تراجع تكلفة الائتمان بنسبة 58% على أساس سنوي، وارتفاع الأرباح التشغيلية.

زاد إجمالي أصول “مصرف أبوظبي الإسلامي” بنسبة 24% ليصل إلى 172 مليار درهم، مدفوعًا بنمو بنسبة 19% في إجمالي التمويل و22% في الاستثمارات، فيما سجل المصرف نمواً في صافي الأرباح بنسبة 54% خلال الربع الأول من العام 2023 ليصل الى 1.1 مليار درهم مقابل 715 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2022، مما يشير إلى اتجاه ثابت للنمو القوي والربحية.

ناهزت أصول “بنك رأس الخيمة الوطني” ما قيمته 69 مليار درهم بزيادة بمقدار 2.5 مليار درهم مقارنة مع ديسمبر 2022، بما يعكس نمواً بنسبة 3.8% نتيجة زيادة النقد والأرصدة بمقدار 929.2 مليون درهم، وزيادة الاستثمارات بمقدار 805.8 مليون درهم، وزيادة إجمالي القروض والسلف بمقدار 551.9 مليون درهم ، وارتفاع الإقراض للبنوك بمقدار 480.3 مليون درهم، كما سجل البنك أرباحاً بقيمة 450.3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة بنسبة 105% مدفوعة بنمو قوي ومتنوع على جانبي الميزانية العمومية إضافة إلى بزخم المبيعات القوي وانخفاض تكلفة الأموال.

نما إجمالي أصول “مصرف الشارقة الإسلامي” بقيمة 1.1 مليار درهم أو ما نسبته 1.9% لتصل إلى 60.2 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 59.1 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وحقق المصرف ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 24.6% إلى 233.07 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 187 مليون درهم في الربع الأول من 2022.

زاد إجمالي أصول “مصرف الإمارات الإسلامي” بنسبة 4% عن نهاية عام 2022 ليصل إلى 77.9 مليار درهم، فيما حقق المصرف أرباحا قياسية بلغت 601 مليون درهم للثلاثة أشهر الأولى من عام 2023، بزيادة بنسبة 76% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ونما إجمالي الدخل بنسبة 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الإيرادات الأساسية نتيجة تحسن مزيج التمويلات والودائع وارتفاع معدلات الربح الذي ترافق مع ارتفاع الدخل غير الممول.

وظل إجمالي أصول “بنك الفجيرة الوطني” مستقراً عند 47.5 مليار ردهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما زاد صافي الأرباح إلى 152 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 151.8% مقارنة بنحو 60.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022، وذلك نتيجة تركيز البنك المعزز على جودة الأعمال وقاعدة التمويل الفعالة وتحسين المرونة بفضل النمو المحلي الملحوظ.

بلغ إجمالي أصول “بنك أم القيوين الوطني” نحو 14.17 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 4% مقارنة بنحو 13.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وزادت الأرباح الصافية إلى 139 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 44% مقارنة بنحو 96 مليون درهم خلال الربع الأول من 2022 نتيجة تحسن البيئة الخارجية وإدارة التكاليف بكفاءة.

صعدت أصول البنك العربي المتحد من 14.08 مليار درهم في نهاية العام الماضي إلى 14.426 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة تعادل 345.8 مليون درهم، كما ارتفعت الأرباح الصافية إلى 54.8 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2023 بزيادة 80.2% نتيجة لتحسن صافي إيرادات الفوائد وتراجع تكاليف الانخفاض في القيمة، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في الأعمال الأساسية حيث سجلت زيادة بنسبة 5% في إجمالي الأرباح التشغيلية.