الإمارات: 10% تقريبا زيادة في أسعار البنزين في نوفمبر

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر نوفمبر 2022 بمقدار يتراوح بين 28 فلساً و29 فلساً في البنزين كما تم زيادة الديزل بمقدار 25 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2022 .

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من غدٍ الثلاثاء أول نوفمبر 2022 ، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% .

وتم زيادة سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 29 فلساً من 3.03 دراهم في أكتوبر إلى 3.32 دراهم في نوفمبر ، كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 28 فلساً من 2.92 درهم في أكتوبر الى 3.20 دراهم في نوفمبر.

وكذلك ارتفع سعر لتر بنزين “إي بلس” «91» بمقدار 28 فلساً من 2.85 درهم في أكتوبر إلى 3.13 درهم في نوفمبر ، كما صعد سعر لتر الديزل بمقدار 25 فلساً لكل لتر من 3.76 دراهم في أكتوبر الى 4.01 دراهم في نوفمبر .

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

أسعار الوقود الشهرية: أسعار الوقود لشهر نوفمبر 2022 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في #الإمارات



⛽ Monthly Fuel Price Announcement:

November 2022 fuel prices released by the #UAE Fuel Price Follow-up Committee pic.twitter.com/jOk7YR2rPI — Emarat (امارات) (@EmaratOfficial) October 31, 2022