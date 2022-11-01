سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسأسواق المالطاقة

الإمارات: 10% تقريبا زيادة في أسعار البنزين في نوفمبر

سامر باطر by سامر باطر

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر نوفمبر 2022 بمقدار يتراوح بين  28 فلساً و29 فلساً في البنزين كما تم زيادة الديزل بمقدار 25 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2022 .

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من غدٍ الثلاثاء  أول نوفمبر 2022 ، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% .

وتم زيادة سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 29 فلساً من 3.03 دراهم في أكتوبر إلى 3.32 دراهم في نوفمبر ، كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95»  بمقدار 28 فلساً  من 2.92 درهم في أكتوبر  الى 3.20 دراهم في نوفمبر.

وكذلك ارتفع سعر لتر بنزين “إي بلس” «91» بمقدار 28 فلساً من 2.85 درهم في أكتوبر  إلى 3.13 درهم في نوفمبر ، كما صعد  سعر لتر الديزل بمقدار 25 فلساً  لكل لتر من 3.76 دراهم في أكتوبر الى 4.01 دراهم في نوفمبر .

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...