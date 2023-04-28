الإمارات، 27 شركة ناشئة تطرح فرص عمل في الشارقة

قدمت 27 شركة ناشئة مدعومة من مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، 100 فرصة عمل موزعة ما بين دائمة وبشكل جزئي وتدريبية، لأكثر من 500 طالب جامعي من الباحثين عن فرص عمل، خلال فعاليات «معرض التوظيف للشركات الناشئة» الذي نظمه «شراع» بالتعاون مع «الجامعة الأمريكية في الشارقة»، في مقر الجامعة، وقدّم من خلاله منصة تفاعلية للحوارات والنقاشات مع نخبة من كبار المبتكرين ورواد الأعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وكشفت الشركات الناشئة خلال المعرض الذي أقيم بالتعاون مع «الهلال للمشاريع»، عن المناصب التي تحتاجها في أعمالها داخل الشارقة، ومختلف إمارات الدولة، وشملت: المبيعات وتنمية الأعمال، واستراتيجية المنتج، وتطوير المنتج، والتسويق، وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، والتصميم الغرافيكي، وإدارة الشؤون المالية، والهندسة، وإدارة البيانات، وإدارة علاقات العملاء، والتصوير، والتحرير، وصناعة المحتوى، سواء بدوام كامل، أو جزئي، أو حر، أو تدريب داخلي، لتلبية احتياجات شريحة واسعة من الطلاب.

ضمت القائمة الشركات الناشئة المشاركة في المعرض كلاً من: «أوبتيمايز آب»، و«زيديا»، و«ميد فور يو غلوبال»، و«سايكلد تكنولوجيز»، و«واي سبوت»، و«إيكزهيل»، و«إيه آر إنجينيرنغ»، و«هولو فير»، و«كيما»، و«فلوسي تكنولوجيز»، و«سافي»، و«جاليبي. آي أو»، و«لون تكنولوجيز»، و«إي يوث»، و«فورتي غارد»، و«إيسال سولوشنز»، و«لودوس فيلمز”.

وتبادلت الشركات الناشئة المشاركة خبراتها وتجاربها ورؤاها خلال المعرض، مقدمة نصائح للطلاب مع التركيز على توفير معلومات مباشرة لهم حول العمل في شركة ناشئة، إضافة إلى مناقشة جملة من المواضيع تشمل تحديات ومزايا العمل في شركة ناشئة، والثقافة المؤسسية داخل الشركات، والنمو المهني، وغيرها من الموضوعات المهمة.



احتياجات سوق العمل

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «يمثل حصول الشركات الناشئة على الموظفين الموهوبين والطاقات المبدعة واحدة من ركائز نجاح أعمالها، وفي الوقت نفسه يمثل وضع المؤسسات الأكاديمية بصورة احتياجات سوق العمل خطوة محورية لتطوير منظومة وبيئة الأعمال، لهذا كنا حريصين على تقديم نموذج فعاليات ومبادرات تفاعلية تلبي هذه الاحتياجات العملية والمهنية، وسعداء بما شهده المعرض من تفاعل، وما قدمه من فرص نأمل أن تخدم مسار نجاح الشركات وفي تحقيق تطلعاتها”.



بيئة تفاعلية

بدورها، قالت رانيا مرسي، مديرة مكتب التطوير وشؤون الخريجين بالإنابة في «الجامعة الأمريكية بالشارقة»: «نفخر بشراكتنا مع مركز شراع لريادة الأعمال والهلال للمشاريع الرامية إلى تنظيم معرض التوظيف للشركات الناشئة في حرم الجامعة، حيث يوفر هذا بيئة تفاعلية تعزيز فرص التواصل بين الطلاب والشركات في مرحلة بدء التشغيل لاختيار مواهب مميزة للتدريب والحصول على فرص وظيفية، كما يتيح المعرض منصة لاستكشاف أفضل التقنيات والاستراتيجيات التي من شأنها مساعدة الطلاب والخريجين على تحقيق النجاح من خلال تنمية مهاراتهم الأساسية في إجراء المقابلات والتوظيف في القطاع الخاص وريادة الأعمال”.

وتواصل الطلاب بشكل مباشر مع الشركات الناشئة المشاركة في المعرض ضمن المنصات التفاعلية، وتعرفوا إلى فرص العمل الدائمة والتدريبية التي تقدمها، ومنها شركة «أوبتيمايز آب» (OptimizeApp) التي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنظيم حملات إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي من خلال تطبيق واحد، وشركة «زيديا» (Zidyia)، أول منصة سحابية حديثة لإدارة التعليم في العالم، حيث عرضت تلك الشركات خدماتها ومنتجاتها وفرصها الوظيفية وتواصلت مع الطلاب الموهوبين.