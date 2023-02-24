23.34 مليار درهم قيمة صفقات الإمارات في معرض الدفاع الدولي بأبوظبي

أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام” أن دولة الإمارات وقعت صفقات دفاعية بقيمة 23 مليار درهم خلال معرض الدفاع الدولي (آيدكس) المقام في أبوظبي.

ونقلت الوكالة عن مجلس التوازن، الجهة الحكومية التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي لتعزيز القيمة الشرائية عبر أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة، أن الصفقات الإجمالية التي أُبرمت على مدار الأيام الخمسة لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي بواقع 56 صفقة بقيمة 23.34 مليار درهم.

و قال أحمد الهرمودي الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الاستحواذ في مجلس التوازن خلال مؤتمر صحافي إن معرضي “آيدكس ونافكدس” رسخا مكانة الدولة وجهة عالمية للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات.

تعزيز الصناعة الوطنية الدفاعية في الإمارات

وأضاف: ” أعلنا على مدار 5 أيام عن العقود التي وقعناها لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي حيث ارتفعت قيمة الصفقات إلى ما يزيد على 23 مليار درهم بنسبة 12 في المائة عن الدورة السابقة، ومن هنا يؤكد مجلس التوازن حرصه ودعمه لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات في تعزيز صناعاتنا الوطنية الدفاعية والعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي”.