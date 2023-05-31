الإمارات، 2,3 مليار درهم لتمويل محطة تحلية مياه

جمعت شركة “أبوظبي الوطنية للطاقة” (طاقة)، وشركة “إنجي”، و”مياه وكهرباء الإمارات” نحو 2.3 مليار درهم، لتمويل مشروع محطة “المرفأ 2” لتحلية المياه منخفضة الكربون في الإمارات.

وسيتم تمويل 78% من المشروع عبر قروض من قبل المصارف المحلية والدولية، بما فيها مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك “بي إن بي باريبا فورتيس”، ومؤسسة “سوميتومو متسوي المصرفية”، وبنك “نورينتشوكين”، وبنك “بي إن بي باريبا، وبنك “كيه إف دبليو آبيكس-جي إم بي إيتش”، وفق إفصاح شركة “طاقة” على سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يأتي ذلك بعد توقيع “طاقة” و”إنجي” اتفاقية شراء المياه مع “مياه وكهرباء الإمارات” في فبراير الماضي.

ستنتج محطة “المرفأ 2” التي ستصبح ثالث أكبر محطة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في الإمارات، 120 مليون غالون مياه يومياً عند دخولها حيز التشغيل الكامل، وهي كمية تعادل 550 ألف متر مكعب تقريباً من المياه الصالحة للشرب.

يُتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل في الربع الأخير من 2025، وستمتلك “طاقة” 60% من المحطة، و”إنجي” 40%، وستتولى الشركتان تشغيل وصيانة المحطة.

تحلية المياه بالتناضح العكسي، بجانب زيادة إنتاج الطاقة الشمسية والنووية، من المبادرات التي تركز عليها أبوظبي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 250، إذ تتوقع أن تعمل هذه المشاريع على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن إنتاج الكهرباء والمياه في أبوظبي، بما لا يقل عن 50% خلال السنوات العشر القادمة.