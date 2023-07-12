فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الإمارات.. 21 يوليو عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الإمارات

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة رأس السنة الهجرية في الحكومة الاتحادية للعام 1445هـ. (2023).

وجاء في التعميم أنه “بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2023، فقد تقرر أن تكون عطلة رأس السنة الهجرية يوم الجمعة الموافق 21 تموز/يوليو 2023″.

وهنأت الهيئة، بهذه المناسبة، قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

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