الإمارات.. 21 يوليو عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة رأس السنة الهجرية في الحكومة الاتحادية للعام 1445هـ. (2023).

وجاء في التعميم أنه “بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2023، فقد تقرر أن تكون عطلة رأس السنة الهجرية يوم الجمعة الموافق 21 تموز/يوليو 2023″.

وهنأت الهيئة، بهذه المناسبة، قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.



الهيئة: الجمعة 21 يوليو عطلة #رأس_السنة_الهجرية في الحكومة الاتحادية pic.twitter.com/9GREXk73p4 — FAHR (@FAHR_UAE) July 12, 2023

تعلن الوزارة عن أن يوم الجمعة الموافق 21 يوليو الجاري عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1445. كل عام وأنتم بخير.#وزارة_الموارد_البشرية_والتوطين — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) July 12, 2023