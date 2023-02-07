سامر باطر by سامر باطر

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زلزال تركيا وسوريا، الإمارات تقدم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين

سامر باطر by سامر باطر

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولةبتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وتشمل مبادرة سموه ..تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري الشقيق إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي الصديق. وتجسد المبادرة الجهود الإنسانية التي تضطلع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية ونهجها في مد يد العون والمساعدة إلى المجتمعات الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف.

إنشاء مستشفى ميداني

الإمارات تنشيء مستشفى ميدانياً وترسل فريقي إنقاذ وإمدادات عاجلة إلى المتضررين

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أمس بإنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريقي بحث وإنقاذ إضافة إلى إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في الجمهورية التركية الصديقة والجمهورية العربية السورية الشقيقة، لتستفيد منها الأسر في المناطق الأكثر تأثراً بتداعيات الزلزال.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...