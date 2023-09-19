الإمارات ومصر.. قفزات استثمارية وارتفاع تحويلات المغتربين

كشفت إحصائية رسمية ارتفاع حصيلة تحويلات المغتربين المصريين العاملين بالإمارات إلى بلادهم، في الوقت الطي شهدت الاستثمارات الإماراتية قفزة كبيرة خلال العام المالي الأخير.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى ارتفاع حصيلة المغتربين في الإمارات بنسبة قدرها 1.4% إلى 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021.

في المقابل تراجعت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر بنسبة 8.4 %، لتصل 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021.

وشهدت إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر قفزة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 300.8% بعدما سجلت نحو 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار.

وزادت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة بنحو 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 2.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت نحو 10.6%.