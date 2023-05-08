وقعت مجموعة بنية المصرية وشركة خزنة داتا سنترز الإماراتية ومنطقة المعادي التكنولوجية مذكرة تفاهم لإقامة أول مركز بيانات فائق القدرة في مصر بقدرة 25 ميغاوات، وبتكلفة استثمارية 250 مليون دولار، بحسب بيان من الهيئة العامة للاستثمار المصرية.

وحضر التوقيع السيدة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، ورئيس منطقة المعادي التكنولوجية، وعدد من قيادات الهيئة والشركتين أعضاء مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية بالمعادي.

وقام بتوقيع المذكرة كل من المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية”، والسيد حسن النقبي الرئيس التنفيذي لشركة “خزنة”، كما وقعت أيضا كل من مجموعة “بنية” وشركة “خزنة” داتا سنترز مذكرة تفاهم مع منطقة المعادي التكنولوجية لتخصيص موقع لإقامة مركز البيانات وقام بتوقيعها المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية”، والسيد حسن النقبي الرئيس التنفيذي لشركة “خزنة”، والمهندس عمرو أبو علم، رئيس منطقة المعادي التكنولوجية.

الأول من نوعه

ويُعد هذا المشروع والذي من المقرر أن يُقام على مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة المعادي التكنولوجية هو الأول من نوعه من حيث القدرة والمساحة بحجم استثمارات يبلغ قدرها نحو 250 مليون دولار لاستهداف أعمال مراكز البيانات واسعة النطاق في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

خطوة لتعزيز دور مراكز البيانات في مصر

وقال المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية” إن الشراكة مع “خزنة” ستمكننا من الدخول بقوة في قطاع إنشاء مراكز البيانات فائقة القدرة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة لتعزيز دورنا في إقامة هذا النوع من مراكز البيانات في مصر.

من جانبه قال السيد حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لـ “خزنة داتا سنترز”، إن شركة “خزنة” قامت بدور محوري في مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن التعاون مع مجموعة “بنية” يمثل علامة فارقة في رحلة توسّع “خزنة داتا سنترز” على المستوى الإقليمي.

مزايا تقدمها منطقة المعادي التكنولوجية

وتحدث المهندس عمرو أبو علم، رئيس منطقة المعادي التكنولوجية إن المنطقة التكنولوجية بالمعادي تعد موقعاً استراتيجياً لتأسيس شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر كما تقدم مجموعة من المزايا مثل الحوافز الضريبية والبنية التحتية الحديثة والقرب من مراكز الأعمال المختلفة في القاهرة الكبرى.