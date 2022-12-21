الإمارات وكرة القدم: “إنفستوبيا” العالمية تبحث.. هل كرة القدم الاحترافية مخصصة لأصحاب المليارات؟

استعرض رؤساء بارزون في روابط كرة القدم العالمية، ومستثمرون عالميون ومسؤولون حكوميون أبرز حلول الاستثمار والتمويل في مستقبل الاقتصاد الرياضي الجديد وخاصة في مجال كرة القدم عبر جلسات حوارية استضافتها منصة “إنفستوبيا” العالمية في دبي.

الحضور

شهدت الفعالية حضورا كبيرا ضم:

عبد الله بن طوق المري ، وزير الاقتصاد الإماراتي، ورئيس إنفستوبيا

، وزير الاقتصاد الإماراتي، ورئيس إنفستوبيا برنارد كيازو ، رئيس التحالف العالمي لكرة القدم وكذلك القمة العالمية للشركات

، رئيس التحالف العالمي لكرة القدم وكذلك القمة العالمية للشركات محمد ناصر الزعابي ، الرئيس التنفيذي لمنصة “إنفستوبيا” العالمية للاستثمار

، الرئيس التنفيذي لمنصة “إنفستوبيا” العالمية للاستثمار شخصيات رياضية عالمية بارزة مثل خافيير تيباس ، رئيس رابطة الدوري الإسباني

، رئيس رابطة الدوري الإسباني فنسنت لابرون ، رئيس رابطة الدوري الفرنسي

، رئيس رابطة الدوري الفرنسي بالإضافة إلى عدد من أهم شخصيات عالم الرياضة وكرة القدم في الإمارات والعالم.

التفاعل

وخلص المتحدثون في جلسة “تسخير القوة الإعلامية لكرة القدم من أجل الأعمال” إلى أنه يمكن الآن لجميع أندية كرة القدم التفاعل مع جمهورها والوصول إلى جمهور أوسع واعتماد أنشطة جديدة ستعمل على زيادة دخلها عبر استخدام وسائل الإعلام الجديد.

صناعة

وفي جلسة أخرى بعنوان “هل كرة القدم الاحترافية مخصصة لأصحاب المليارات؟”:

رأى المتحدثون أن كرة القدم كانت رياضة ترفيهية

أما اليوم فهي صناعة تجلب استثمارات كبيرة

أشاروا إلى أن شركات الاستثمار يجب أن تعمل على تعزيز التعاون مع الحكومات لتطوير مستقبل الرياضة وجذب الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية والترفيهية لمختلف القطاعات الرياضية.

الاستثمار الرياضي

كما تناولت جلسة أخرى “دور أسواق الأسهم في مجالات الرياضة”، حيث أشار المشاركون إلى أن الأسهم الخاصة تنفق 51 مليار دولار على المعاملات الرياضية سنوياً على مستوى العالم، كما يجذب قطاع الرياضة الأسهم الخاصة بسبب فرص النمو المالي والسوقي ودافع الشغف بصناعة الرياضة من المستثمرين والجمهور. و أشار المشاركون إلى أن الاستثمار في الرياضة آمن لأنه منظم بقوانين، وهناك رؤية واضحة للتقدم والتنمية، كما يأتي الجزء الأكبر من العائدات المالية من الامتيازات والعلاقات العامة.