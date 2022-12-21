الإمارات واللغة العربية: “قمة اللغة العربية” تبحث دور الدراما في تقريبها من الأجيال الجديدة

أكد عدد من كبار نجوم الفن أهمية الدراما في تقريب اللغة العربية من الأجيال الجديدة وربطهم بها، مشيرين إلى أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات من أجل وضع خطة مشتركة لإنتاج أعمال درامية كبرى باللغة العربية تستهدف أبناء الوطن العربي لأن المسؤولية مشتركة وتقع على عاتق الجميع .

قمة اللغة العربية

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان ” اللغة والهوية والدراما العربية” عُقدت:

ضمن أعمال اليوم الأول من قمة اللغة العربية

تنظم هذه القمة وزارة الثقافة والشباب بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية

واستضافت القمة الفنانين السوري جمال سليمان والإماراتيين سميرة أحمد وأحمد الجسمي رئيس مجلس إدارة مسرح الشارقة الوطني

طرق حديثة

وتطرق جمال سليمان إلى ضرورة التخلي عن الطرق التقليدية القديمة في تعليم الأجيال الجديدة اللغة العربية، داعياً إلى تبني أحدث الطرق التي تقربهم منها وإنتاج أعمال درامية تعرفهم بتاريخهم وشعرائهم وكبار علمائهم.

الدراما مادة أساسية

ودعا سليمان خلال حديثه في الجلسة التي أدارتها الدكتورة والإعلامية البحرينية بروين حبيب:

المؤسسات المعنية إلى جعل الدراما مادة أساسية ضمن المناهج الدراسية لأثرها التعليمي ودورها في تعزيز ثقة الأجيال الجديدة بأنفسهم وتكريس روح العمل الجماعي في داخلهم

كما دعت الفنانة الإماراتية سميرة أحمد إلى الاهتمام أكثر بالمسرح المدرسي وتقديم أعمال باللغة العربية وعدم الحكم على الجيل باعتباره لا يحبّ اللغة العربية

بدوره دعا رئيس مجلس إدارة مسرح الشارقة الوطني الفنان الإماراتي أحمد الجسمي إلى ضرورة إنتاج أعمال درامية ضخمة مشتركة تخاطب الوطن العربي وتتناول مشاكله

المنصات الرقمية

ولفت الجسمي إلى أن المنصات الرقمية تملك تأثيراً كبيراً على الأجيال الجديدة لهذا يجب على المؤسسات والأفراد والأسر اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تعزز من ربط الأجيال الجديدة بلغتهم الأم .