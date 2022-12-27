الإمارات والطاقة الشمسية:  جائزة أفضل مشروع للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط تحصدها أوقاف دبي

حصدت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي جائزة أفضل مشروع للطاقة النظيفة على مستوى منطقة الشرق الاوسط لعام 2022 من جمعية مهندسي الطاقة، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن مشروع توليد الطاقة الكهربائية من خلال استخدام خلايا الطاقة الشمسية في المباني التابعة لها في منطقة “المحيصنة” وتشمل أربع بنايات لذوي الدخل المحدود.

الطاقة الشمسية

وذكرت المؤسسة أن مشروع إنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية في مباني منطقة “المحيصنة”:

يأتي ضمن مساهمتها في مبادرة هيئة كهرباء ومياه دبي “شمس دبي”

والتي تهدف إلى تقليل قيمة فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية

وتقليل الانبعاثات الكربونية

وقد حققت المؤسسة ترشيدا للطاقة الكهربائية يقدر بـ 4100 ميغاواط / ساعة منذ بدء إنتاج الكهرباء من خلال الألواح الشمسية في أكتوبر/تشرين الأول 2020

وتقدر الطاقة المنتجة سنوياً بـ 2000 ميغاواط/ ساعة

بكلفة إجمالية تقدر بـ 4 ملايين درهم، فيما يبلغ عدد الألواح الشمسية المركبة في المشروع 3456 لوحاً في 4 مبانٍ تابعة لها

في حين بلغت نسبة ترشيد الطاقة الكهربائية الناتجة عن الخلايا الشمسية 91 في المئة خلال عام 2021

إنجاز

وأعرب علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققته المؤسسة باعتباره وساما عالميا جديدا تناله دولة الإمارات معبرا عن فخره كذلك بكوادر المؤسسة المتميزة الحريصة على المشاركة في الفعاليات والمسابقات الدولية.

منهج عمل

وقال إن التميز والإبداع أصبح:

منهج عمل في “أوقاف دبي”

وذلك انعكاس لاستراتيجية تحفيز الجهات والمؤسسات الحكومية على الريادة والإبداع

وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات والتخصصات

رابطة عالمية

وتصنف جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية كرابطة عالمية تتواجد في أكثر من 105 دول وتضم 18000 عضو و25000 فرد معتمد في مجال الطاقة وتهتم بتعزيز العمل من أجل التنمية والطاقة المستدامة.