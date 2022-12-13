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الإمارات والسودان: توقيع اتفاق قيمته 6 مليارات دولار لتطوير ميناء على البحر الأحمر

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن بلاده وقعت اتفاقا مع تحالف يضم شركة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار لتطوير أحد موانئ بلاده على البحر الأحمر.
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  وقع السودان اليوم الثلاثاء اتفاقا مبدئيا مع تحالف يضم شركة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أبو عمامة والمنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر باستثمارات قيمتها ستة مليارات دولار.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم خلال مراسم توقيع الاتفاق إن المشروع يضم منطقة اقتصادية ومطارا ومنطقة تجارية وأخرى زراعية.

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موقع الميناء ومواصفاته

وبحسب وزير المالية جبريل إبراهيم فإن: 

  • الميناء سيكون قادرا على التعامل مع كل أنواع السلع ومنافسة الميناء الرئيسي في البلاد بورتسودان.
  • الميناء يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر إلى الشمال من بورتسودان.ر
  • سيشمل الميناء منطقة تجارية وصناعية حرة على غرار جبل علي في دبي.
  • سيضم الميناء مطار دولي صغير.  

ويعاني ميناء بورتسودان من مشاكل في البنية التحتية، وتم إغلاقه لمدة 6 أسابيع في أواخر العام الماضي، مما أدى إلى خسارة أعمال من شركات الشحن الدولية الرئيسية.

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