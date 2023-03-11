أفاد تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات والسعودية تقتربان من قائمة 14 دولة تقدم حقوق المرأة كاملة. المملكة العربية السعودية ، التي جاءت في عام 2019 في مراتب متأخرة، حسنت درجتها بعد القوانين الجديدة المطبقة في البلاد وتحتل الآن المرتبة 136 بنسبة 71.3 في المائة، لكن قطر لا تزال متأخرة بنقاط بلغت 29.4. (جرى تعديل العنوان لاستدارك الخطأ بإضافة قطر مع السعودية فيما تحتل دول خليجية وعربية أخرى مرتبة أعلى من قطر، حيث حلت الإمارات في مقدمة الدول العربية بجمعها 82.5 نقطة تليها المغرب ثم السعودية، حسب الجدول الوارد في التقرير (أدنا).

وفي الوقت الراهن لا يوجد سوى 14 دولة في العالم تقدم الحماية القانونية الكاملة للمرأة ، وفقًا لتقرير المرأة والأعمال والقانون 2023 ، الذي نشره البنك الدولي مؤخرًا. كانت بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا واليونان وأيسلندا وأيرلندا ولاتفيا ولوكسمبورغ والبرتغال وإسبانيا والسويد وكذلك ألمانيا وهولندا هي الدول التي تقدم حقوقًا متساوية للرجال والنساء ، على الأقل من منظور قانوني.

ألمانيا وهولندا هي أحدث الإضافات إلى قائمة البنك الدولي للبلدان التي تقدم حقوقًا متساوية كاملة للمرأة. يتم تصنيف البلدان على مقياس حيث 100 تعني حقوق متساوية كاملة – من 190 دولة تم تقييمها ، 99 لديها درجات 80 أو أعلى. بعض البلدان ذات الترتيب الأدنى لديها درجات أقل من 30.

99 مرتبة من 190 دولة وإقليم تم تقييمها بنسبة 80 في المائة أو أعلى ، ارتفاعًا من 98 في عام 2022 و 94 في عام 2021. وجاء المركز الأخير في تصنيف 2023 للضفة الغربية وقطاع غزة (26.3٪) ، متقدمًا على اليمن (26.9٪) والسودان (29.4٪) وقطر (29.4٪).