التحديات المناخية… نموذج الإمارات في مواجهتها

بعد أن نالت دولة الإمارات العربية المتحدة شرف تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP28“، نترقب مع العالم أجمع ما سيتمخض عن هذا الحدث الذي ينظر إليه الكثيرون على أنه مناسبة مهمة تشترك فيها الدول من أجل تقييم التقدم المحرز على الساحة العالمية لتسريع وتيرة العمل لمواجهة التحديات المناخية.

وخلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري، ستكون دولة الإمارات محط الأنظار، خاصة للأفراد والوكالات الدولية المهتمة بالشأن البيئي، لا سيما بعد أن تم الكشف عن أجندة طموحة تقوم على أربعة محاور. وفي مقدمتها تناول الجهود المتعلقة بتسريع عملية تحول الطاقة وخفض الانبعاثات قبل العام 2030.

يتعين على الدول والمؤسسات ذات الصلة تعبئة الشباب والمجتمع المدني، من خلال ضمان أن يكون لكل فرد صوت في مكافحة التحديات المناخية خليفة الزفين – الرئيس التنفيذي، مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب.

تمويل مواجهة التحديات المناخية

وفي المحور الثاني، سيتم التركيز على تحويل تمويل المناخ، وذلك من خلال الوفاء بالوعود القديمة ووضع الإطار لصفقة جديدة بشأن التمويل. وينتظر من العالم أجمع الإسهام في بناء القدرة على الصمود في مواجهة التحديات المناخية، من خلال مساعدة البلدان على التكيف مع آثار تغير المناخ. وفي المحور الأخير، يتعين على الدول والمؤسسات ذات الصلة تعبئة الشباب والمجتمع المدني، من خلال ضمان أن يكون لكل فرد صوت في مكافحة تغير المناخ.

وعند استعراض النقاط السابقة، ندرك كشركات عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أبعاد الواجبات التي تقع على كاهلنا، ليس فقط استجابة لتوقعات هذا الحدث، وإنما للتماهي التام مع مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 التي أعلنت عنها الحكومة.

إن هذه المبادرة التي تعدّ بحق محركاً وطنياً يهدف إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، تمثل نداءً وطنياً لنا جميعاً، لتعمل كل شركة نحو تحقيق أهداف ممكنة تتناسب مع حجمها وقدراتها ومجال عملها. ويأتي ذلك في إطار مسؤوليتها البيئية وأجندة الاستدامة الداخلية.

توافق تام

ويتطلب التوافق التام مع رؤية الإمارات في هذا المجال أيضاً التوصل إلى علاقات تعاون تجمع بين شركاتنا ومؤسساتنا لنشر الوعي البيئي بين كافة شرائح المجتمع، كوسيلة لتعزيز المسؤولية المجتمعية التي يشترك بها الجميع.

ونعتقد يقيناً أن المهمة، وإن بدت صعبة، أصبحت ممكنة إلى حد كبير، في ظل توافر حلول وتقنيات الطاقة المتجددة على نطاق واسع، بما في ذلك ألواح الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين ومزارع الرياح والكثير من الطرق والآليات التي تقلل استهلاك الطاقة والمياه. ويعتبر ذلك ترجمة للمكونات البصرية لشعار المؤتمر وتسليطه الضوء على العلاقة بين الإنسانية والطبيعة والتكنولوجيا والابتكار.

إننا في الإمارات ندرك مكانتنا كمنتج رئيسي للنفط، ولكن يمكننا الفخر باستثماراتنا الكبيرة في الطاقة المتجددة وتقنيات المناخ الأخرى. وسنكون مناصرين مع غيرنا من دول العالم للاتفاق على تدابير طموحة لمعالجة التحديات المناخية التي تظهر آثارها واضحة من خلال الكوارث التي تضرب أنحاء مختلفة من العالم.

دور التقنيات

ومن شأن تلك التقنيات أن تقف إلى جانب البشرية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وإفساح المجال للتحول التام إلى مستقبل الطاقة النظيفة. وستكون الشركات طرفاً أساسياً لدعم الاستثمار في التدابير الهادفة لمساعدة المجتمعات على مواجهة آثار التحديات المناخية.

وتقدم الإمارات نموذجاً عالمياً راقياً في هذا الشأن من حيث تنسيق الجهود تحت إشراف وزارة التغير المناخي والبيئة، وتحقيق التكامل المنشود على المستوى الوطني. وشهدنا خلال السنوات الأخيرة تعاظم جهود كافة الجهات المعنية في القطاعات الرئيسة، وفي مقدمتها الطاقة والاقتصاد والصناعة والبنية التحتية والنقل والنفايات والزراعة والبيئة. وستعمل كافة الأطراف من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص على تحديث خططها واستراتيجياتها وسياساتها المتصلة، وسيدعمها في ذلك إطلاق وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تقودنا إلى الحيادية المناخية.