الإمارات والإبل: “أسرار سباق الهجن” فيلم وثائقي من إنتاج “وام”.. يُعرض بـ 13 لغة

أنتجت وكالة أنباء الإمارات “وام” فيلمها الوثائقي الرابع بعنوان “أسرار سباق الهجن” والذي يستعرض الموروث الإماراتي العريق لسباقات الهجن العربية الأصيلة أحد الأنشطة الرياضية التراثية التي تحظى باهتمام واسع على مستوى العالم.

إطلالة تاريخية

ويقدم الفيلم الوثائقي الذي تبلغ مدته نحو 12 دقيقة ويعرض بـ 13 لغة عالمية:

إطلالة تاريخية وثقافية على رياضة سباق الهجن في دولة الإمارات العربية المتحدة

وارتباط الإبل بالثقافة الإماراتية التي ساهمت في تشكيل الهوية الوطنية

انطلاقا من العادات والتقاليد الأصيلة والراسخة لشعب الإمارات على مر الزمن

وشمل الفيلم الوثائقي لقاءات مع مدربي الإبل والمعلقين الرياضيين والجراحين وعلماء الوراثة وخبراء التغذية والملاك والفرسان وغيرهم من هواة الإبل

سباقات الهجن

ويستعرض الفيلم مكانة دولة الإمارات الرائدة عالميا في تنظيم سباقات الهجن والتي تزخر بالعديد من الميادين والمضامير المتطورة حتى باتت عاصمة عالمية للسباقات والمهرجانات المتخصصة في هذه الرياضة العريقة. ويسلط الفيلم الضوء على أسرار سباقات الهجن في عمق الصحراء.

الاهتمام بالإبل

ويقدم الفيلم نموذج دولة الإمارات المتقدم عالميا في الاهتمام بالإبل:

لتتصدر دولة الإمارات دول الشرق الأوسط في مجال طب الإبل

حيث تعتمد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية المختبرات البيطرية لأبوظبي كأول مركز مرجعي متعاون لأمراض الإبل في الشرق الأوسط

كما حققت المختبرات البيطرية بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية سبقا عالميا للكشف عن فيروس كورونا في الإبل

في حين أطلقت ” أبوظبي للزراعة” أطلس الأمراض الجراحية في الجمل وحيد السنام

الرابع

يذكر أن الفيلم الوثائقي “أسرار سباق الهجن” يعد الرابع بعد “اقتصاد الإمارات.. موطن الفرص” و”قصة أمل” و”1971″ والتي تمت مشاهدتها ملايين المرات في جميع أنحاء العالم وتم بثها بلغات مختلفة.