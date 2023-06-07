الإمارات واقتصاد الفضاء الجديد

يتحدث جميل قعوار، نائب رئيس شركة ICEYE عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخلاف العديد من المناطق الأخرى في العالم، فإن نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة قام على ثروات الأرض، حيث تشكل تاريخ المنطقة في آبار ومصافي النفط، التي شكلت شريان الصناعة العالمية لحقبة طويلة من الزمن. وبالنظر إلى مستقبل الاقتصاد الإماراتي، فإن الوقت حان للانطلاق من الأرض نحو النجوم في الفضاء.

وفي السنوات الأخيرة، وصل اقتصاد الفضاء الجديد إلى طبقة الستراتوسفير، الأمر الذي دفع الشركات الخاصة والمنظمات الحكومية نحو الاهتمام باستكشاف الفضاء واستغلاله. وعلى ضوء ذلك تقدم مؤسسات القطاعين العام والخاص في الإمارات العربية المتحدة مطالبات خاصة بها، بهدف إطلاق النمو المستدام والذكاء الاستراتيجي من خلال مبادرات متباعدة.

وأعلن المسؤولون الإماراتيون بالفعل عن خطط لإطلاق رحلات فضائية مأهولة كل ثلاث إلى خمس سنوات، وذلك عقب الإقلاع الناجح لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي والتي تعد أطول مهمة فضائية عربية في التاريخ.

وفيما يتعلق بالفرص الاقتصادية التي يتيحها اقتصاد الفضاء الجديد، فإن أحد أكثر المجالات الواعدة بتحقيق عائد سريع نسبيا على الاستثمار هو مجال الاتصالات الساتلية. وإدراكًا لهذه الفرصة، أطلقت الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 صندوقًا وطنيًا لدعم قطاع الفضاء بقيمة 820 مليون دولار لدعم المبادرات الجديدة. وقد خصصت الشريحة الأولى من الأموال من هذا الصندوق لإطلاق برنامج وطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة (سرب).

ومن السهل معرفة سبب إعطاء الإمارات الأولوية لقدرات الاستشعار عن بعد، حيث تستطيع الأقمار الصناعية الحديثة، التي تستخدم تقنية رادارات الفتحة التركيبية، التقاط الصور بمستويات غير مسبوقة من الدقة.

ونتيجة لهذه التطورات التقنية، تعد الأقمار الصناعية، والتي تعمل بنظام رادار الفتحة التركيبية، بإطلاق العنان لمجموعة من الاستخدامات التي يمكن أن تساعد الوكالات العامة والشركات في الإمارات العربية المتحدة على تحقيق النمو، ومنها:

مراقبة الموانئ

تتعامل موانئ الشرق الأوسط مع حوالي 20٪ من التجارة العالمية المنقولة بحراً، وكما هو الحال مع جميع الموانئ، يتعين عليها التعامل مع مجموعة من القضايا بما في ذلك إدارة القدرات، والتعرض لإعادة الشحن، وتأخر إنتاجية الموانئ، والتهديدات الأمنية. يمكن أن يساعد التصوير باستخدام رادار الفتحة التركيبية في مواجهة هذه التحديات من خلال توفير معلومات استخبارية دقيقة عن عمليات الميناء. فعلى سبيل المثال، يمكن للمشغلين، باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، في رصد التغييرات التفصيلية في البنية التحتية للموانئ. وتوفر الصور معلومات عن أنشطة التشييد والأنشطة التشغيلية، وصولا إلى التغييرات على نطاق الملليمتر. ويمكن أن يساعد التصوير باستخدام رادار الفتحة التركيبية أيضًا في مراقبة شحنات الحاويات والسلع الأخرى، غالبًا وبتفصيل كبير. تقدم صور الرادار معلومات حول حجم وتواتر النقل ونوع البضائع – وجميعها معلومات مهمة من منظور أمني.

مراقبة تسرب النفط

في حين أن التسريبات النفطية الكبيرة تتصدر عناوين الصحف، فإن 80٪ من إجمالي تسريبات النفط تُعزى إلى السفن الصغيرة التي يقل وزنها عن سبعة أطنان. ويمكن أن يساعد التصوير باستخدام رادارات الفتحة التركيبية في توفير بيانات قابلة للتنفيذ عن هذه الأحداث الصغيرة حتى يتمكن المستجيبون من تحديد مصدر التسريب بسرعة، واتخاذ إجراءات التخفيف، وربما رفع دعاوى ضد المتسببين. بالنسبة للتسريبات الأكبر التي تمثل تهديدًا للمياه الوطنية، يمكن لشبكة من الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ أن تتيح مراقبة المساحة الواسعة للسواحل والطرق البحرية، مما يمكّن المستجيبين من مواجهة تسريبات النفط بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

الوعي بالمجال البحري

مصدر قلق رئيسي آخر للإمارات هو القدرة على مراقبة الطرق البحرية لأغراض أمنية. حيث تمتلك الرادارات الساحلية نطاقا محدودا، والسحب والظلام تجعل من الصعب الحصول على الصور باستخدام الأدوات البصرية. كما ذكرنا، فإن الأقمار التي تستخدم تقنية رادارات الفتحة التركيبية في حل تحديات السحابة والظلام، وفي شبكة كبيرة بما فيه الكفاية يمكن أن توفر أيضًا تغطية على مدار الساعة لا يرقى إليها العديد من مزودي الأقمار الصناعية القديمة. وتمكِّن أفضل مجموعات الأقمار الصناعية المستعملين من اكتشاف السفن غير المبلغ عنها أو أي أنشطة مشبوهة، مثل عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، واتخاذ إجراءات فورية.