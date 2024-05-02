الإمارات: هطول أمطار غزيرة ومتوسطة في أبو ظبي ودبي ومناطق عدة

حذر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات من تقلبات الأحوال الجوية التي تسود الدولة وشهدت مناطق عديدة في أبو ظبي ودبي هطول أمطار غزيرة ومتوسط منذ ساعات الصباح الباكر.

وافاد المركز بهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في الوثبة (أبو ظبي). وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك لضمان فاعلية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي، فيما أوصت بتفعيل نظام العمل والدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة.

وأوصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية كما أوصت بتفعيل نظام العمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ليومي الخميس والجمعة ماعدا الوظائف الحيوية والتي تتطلب طبيعتها الحضور الفعلي.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أشار إلى أن الحالة الجوية على الدولة ستشهد خلال فترة من اليوم حتى نهار الأربعاء المقبل تكون السحب الركامية المحلية الممطرة مع احتمال سقوط بعض البرد على المناطق الشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية. وأضاف في تقرير له أن الدولة تتأثر اعتبارا من مساء الأربعاء إلى الخميس المقبلين بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية. وتقل كميات السحب يوم الجمعة والسبت المقبلين تدريجياً مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

لقطات منذ قليل في دبي