الإمارات.. مياه العين تطلق عبوات مصنعة من مادة قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%

أعلنت مياه العين الإماراتية عن إطلاق عبوة مياه جديدة مصنوعة من مادة البولي إيثيلين تيرفثالات المعاد تدويره (rPET)، لتكون العبوة الجديدة المصنعة من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100%، هي الأولى من نوعها محلياً، التي تنتجها شركة إماراتية، ولتضاف لرصيد الدولة في حماية البيئة.

تعد مادة rPET المعاد تدويرها من مادة PET قوية للغاية، ويشيع استخدامها في الأطعمة والمشروبات المعبأة، ويمكن استخدامها لعدد مرات غير محدودة، لأنها قابلة لإعادة التدوير بشكل لا متناهي. فبمجرد إعادة المعالجة، يمكن استخدام الـ rPET لصنع عبوات بلاستيكية جديدة أو أشياء أخرى. بحيث تدعم العبوات الجديدة إعادة التدوير، وتوفر الطاقة والموارد، وتحول مصير هذه المواد البلاستيكية من مكبات النفايات إلى المصانع مرة أخرى. ووفقًا للمعايير العالمي؛ تولد مادة rPET انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل بنسبة 75%، وتستهلك طاقة أقل مقارنة بإنتاج المواد الجديدة، كما تتميز بتوازن بيئي أفضل من الزجاج وعلب الألمنيوم ذات الاستخدام الواحد

وبهذه المناسبة، صرح مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية: “تفخر مجموعة أغذية وشركة مياه العين بأن نطلق اليوم عبواتrPET القابلة لإعادة التدوير، فالمادة التي صنعت منها العبوات الجديدة تمتاز بمتانتها، وهي من أكثر الموارد استدامة إذا تم استخدامها وإعادة تدويرها بشكل صحيح. ولأننا نعي ذلك؛ قمنا قبل إطلاق العبوة الجديدة بعدة اجتماعات، ومناقشات مكثفة مع الجهات الرسمية في الإمارات، ومع عدد من الأطراف المعنية الأخرى، لتأسيس نظام متكامل لجمع وإعادة تدوير وإعادة استخدام عبوات PET. وإنه من دواعي سعادتنا أن تؤتي هذه الجهود ثمارها، وتكون شركة العين الرائدة ضمن مجموعة أغذية، هي أول علامة تجارية لمياه الشرب المعبأة في الدولة تطرح عبوات مصنوعة من مادة rPET بنسبة 100٪ في الأسواق، لتدعم العين، بشكل فعال، عملية انتقال دولة الإمارات نحو الاقتصاد الدائري.”

تمتلك مياه العين مجموعة متنوعة ومتنامية من عبوات المياه المستدامة، بما في ذلك أول عبوة مياه مصنوعة من مواد نباتية بنسبة 100% في الشرق الأوسط، والتي يمكن تحللها بيولوجياً بالكامل وتحويلها إلى سماد في غضون 80 يوماً. ومنذ إطلاقها في عام 2020؛ ارتفع الطلب على هذه العبوة المستدامة بنسبة 75% على أساس سنوي بين عملائها من الشركات والمؤسسات، لا سيما في قطاعي الضيافة الفنادق، مما يؤكد وجود طلب كبير في الإمارات على المنتجات المتوافقة مع مبادئ ومعايير الاستدامة.

وأضاف المنصوري: “يولي المستهلكون قضية الاستدامة اهتماماً متزايداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل زيادة الوعي البيئي لدى الشرائح المختلفة؛ ولذا يبحث المستهلكون عن منتجات تقلل بصمتهم البيئية، وتعد مياه العين هي العلامة التجارية المحلية الأولى للمياه في الدولة التي تتوافق مع هذا التوجه السوقي، لتتأكد يوما بعد يوم ريادتها لهذا السوق بشكل فعلي. ونحن على ثقة أن المياه المعبأة في عبوات مستدامة، كالتي أعلنت عنها العين اليوم، سيسرع جهود الإمارات للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050، إذ سيقلل النفايات البلاستيكية، ولاسيما خلال عام الاستدامة في دولة الإمارات.”

يأتي إطلاق عبوة مياه العين المصنوعة من مادة البولي إيثيلين تيرفثالات rPET بنسبة 100% بناءً على مذكرة تفاهم موقعة، بين مجموعة أغذية، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، ذات الحضور الدولي المتزايد، وشركة ريبيت التابعة لشركة فيوليا الشرق الأوسط ومجموعة “بيئة” للإدارة البيئية. وتتماشى هذه المذكرة الخاصة التي ستقوم بتسريع تصنيع وجمع وإعادة تدوير مادة rPET، مع قرار وزارة الصناعة والتكنلوجيا المتقدمة، بشأن تنظيم تداول مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية معاد تدويرها.