الإمارات: مهرجان الشيخ زايد يحطم 4 أرقام قياسية في موسوعة “غينيس”

شهد مهرجان الشيخ زايد إقبالا جماهيريا مكثفا تخطى حاجز المليون زائر ومتابع ومشاهد للمهرجان اجتمعوا في منطقة الوثبة قادمين من داخل الدولة وخارجها احتفالاً باستقبال العام الجديد 2023.

تحطيم الأرقام

واستقطبت الفعاليات المتنوعة الزوار حيث تم تحطيم 4 أرقام قياسية في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية حيث شهدت سماء الوثبة أضخم عروض للألعاب النارية من حيث:

الكمية (الأضخم)

والوقت (استمرت لأكثر من 40 دقيقة متواصلة )

والشكل (نالت إعجاب الزوار)

ذلك فضلا عن أضخم عرض لطائرات “الدرونز” باستخدام أكثر من 3000 طائرة درون رسمت في سماء الوثبة رسالة ترحيبية بالعام الجديد في نهاية عرضها الشيق

تهنئة

من جانبه، قال الوليد عثمان محكم موسوعة غينيس للأرقام القياسية:”نحن مسرورون بالتواجد في مهرجان الشيخ زايد في احتفالات رأس السنة، ونتقدم بالتهنئة للقائمين على المهرجان والذين اعتادوا بشكل سنوي تحطيم الأرقام القياسية من أجل إسعاد الجمهور”.

إعجاب

وحرص جمهور المهرجان على توثيق اللحظات الرائعة للعروض المتنوعة عبر هواتفهم المحمولة، كما أبدوا إعجابهم أيضا بـ:

عروض نافورة الإمارات والليزر

العروض الفنية المتنوعة

فعاليات القرية التراثية

مدينة الألعاب الترفيهية

ومدينة الأطفال

ومنطقة الفنون

ومسابقات كو كارتينج وكريزي كار

وحديقة الأضواء والزهور

إضافة الى منطقة سيلفي ستريت

ومتحف الحلويات وغيرها الكثير

كرنفال عالمي

كما خصصت أجنحة الحضارات العالمية الكثير من الاستعراضات الفنية والفولكلورية العالمية محولة المهرجان إلى كرنفال فني عالمي احتفاءً بليلة رأس السنة سواء من خلال إقامة حفلات على مسارح أجنحة الحضارات أو من خلال المشاركة في مسيرة الحضارات العالمية التي جابت كافة أرجاء المهرجان مقدمة عروضاً شعبية بالملابس التقليدية الخاصة بالدول المشاركة.