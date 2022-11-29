الإمارات: مكتب فخر الوطن يمنح أكثر من 30 ألف إقامة ذهبيه للعاملين في الخطوط الأمامية

أعلن مكتب فخر الوطن عن منح أكثر من 30 ألف إقامة ذهبية للعاملين في خط الدفاع الاول تقديراً لجهودهم الكبيرة التي قدّموها في سبيل حماية مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين أثناء انتشار جائحة كوفيد-19، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، إن المكتب سيواصل منح المؤهلين من العاملين في خط الدفاع الاول الاقامة الذهبية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وأشار إلى أن الإمارات تمنح الإقامة الذهبية للمهنيين المتميزين من أبطال الخطوط الأمامية، الذين قدّموا رعاية مباشرة ومتميزة لمرضى كوفيد-19 خلال فترة الجائحة، والذين تمّ ترشيحهم لنيل هذه الإقامات التي تبلغ مدتها 10 سنوات، من قبل الجهات المُنظّمة التي يتبعون لها.