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الإمارات: مصرف أبو ظبي الإسلامي يحصل على “جائزة أفضل سوق إلكترونية”

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، حصوله على "جائزة أفضل سوق إلكترونية" من منصة "ترايد أسيتس"، وذلك عن تميزه في مجال تبني التقنيات الرقمية المدعومة بتقنية البلوك تشين.
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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، حصوله على “جائزة أفضل سوق إلكترونية” من منصة “ترايد أسيتس”، وذلك عن تميزه في مجال تبني التقنيات الرقمية المدعومة بتقنية البلوك تشين.

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التوجه التقني


وفي أبريل/نيسان من العام الماضي أصبح المصرف أول مؤسسة مصرفية إسلامية تعتمد:

  • تقنية البلوك تشين لتنفيذ معاملات توزيع التمويلات التجارية، بالشراكة مع منصة “ترايد أسيتس” أول سوق إلكتروني للمصارف مدعوم بتقنية البلوك تشين
  • ومن خلال اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي وقعها العام الماضي مع منصة “ترايد أسيتس” بهدف تعزيز كفاءة وإنتاجية الأعمال، واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تبني التقنيات الجديدة والناشئة
  • والذي أثمر عن نجاحه في إتمام 130 صفقة من خلال منصة “ترايد أسيتس” بقيمة إجمالية تجاوزت تجاوزت 128 مليون دولار حتى الآن

المشهد الرقمي

وقال عبدالله الشحّي، الرئيس العالمي لقطاع الأعمال الدولية في مصرف أبوظبي الإسلامي: “يتصدر المصرف اليوم مشهد رقمنة الصفقات المصرفية العالمية التي توفر تمويلًا تجاريًا شاملًا ومتوافقًا مع أحكام الشريعة من خلال قنواته الرقمية. ومن خلال شراكتنا مع منصة “ترايد أسيتس” يواصل المصرف نجاحاته في مجال تنفيذ معاملات توزيع التمويلات التجارية”.

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