الإمارات: مخالفة 565 شركة بسبب التوطين الصوري

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم، عن مخالفة 565 منشأة عيّنت 824 مواطناً “صورياً“. وأوضحت أن عدد المنشآت الملتزمة بتوظيف المواطنين يتجاوز 17 ألف منشأة.

واشارت الوزارة في منشور على حسابها الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) بالقول إن الوزارة :” رصدت 565 منشأة في القطاع الخاص ثبت تورطها بتعيين 824 مواطناً بشكل صوري منذ منتصف العام الماضي، ما يشكل مخالفة صريحة لقرارات التوطين وأنظمة برنامج “نافس”. وأكدت الوزارة أن أكثر من 17 ألف منشأة خاصة تلتزم بتوظيف المواطنين الذين يتجاوز عددهم في القطاع الخاص 81 ألفاً.

رصدت الوزارة 565 منشأة في القطاع الخاص ثبت تورطها بتعيين 824 مواطناً بشكل صوري منذ منتصف العام الماضي، ما يشكل مخالفة صريحة لقرارات التوطين وأنظمة برنامج "نافس".



وأكدت الوزارة أن أكثر من 17 ألف منشأة خاصة تلتزم بتوظيف المواطنين الذين يتجاوز عددهم في القطاع الخاص 81 ألفاً. — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) August 30, 2023

يذكر أنه لدى الوزارة آلية لمراقبة السوق والتأكد من الالتزام بالتوطين ومنع التحايل بهذا الشأن، ويكون ذلك من خلال قطاع التفتيش التابع للوزارة، ويجري التعامل مع المخالفات والممارسات السلبية من خلال تطبيق إجراءات وغرامات إدارية بحق المنشأة التي تحاول استغلال مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، بما فيها التحايل للحصول على الامتيازات المقررة للشركات المنخرطة في دعم برامج «نافس»، أو التي تلتف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين.