سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الإمارات: مخالفة 565 شركة بسبب التوطين الصوري

سامر باطر by سامر باطر

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم، عن مخالفة 565 منشأة عيّنت 824 مواطناً “صورياً“. وأوضحت أن عدد المنشآت الملتزمة بتوظيف المواطنين يتجاوز 17 ألف منشأة.

واشارت الوزارة في منشور على حسابها الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) بالقول إن الوزارة :” رصدت 565 منشأة في القطاع الخاص ثبت تورطها بتعيين 824 مواطناً بشكل صوري منذ منتصف العام الماضي، ما يشكل مخالفة صريحة لقرارات التوطين وأنظمة برنامج “نافس”. وأكدت الوزارة أن أكثر من 17 ألف منشأة خاصة تلتزم بتوظيف المواطنين الذين يتجاوز عددهم في القطاع الخاص 81 ألفاً.

يذكر أنه لدى الوزارة آلية لمراقبة السوق والتأكد من الالتزام بالتوطين ومنع التحايل بهذا الشأن، ويكون ذلك من خلال قطاع التفتيش التابع للوزارة، ويجري التعامل مع المخالفات والممارسات السلبية من خلال تطبيق إجراءات وغرامات إدارية بحق المنشأة التي تحاول استغلال مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، بما فيها التحايل للحصول على الامتيازات المقررة للشركات المنخرطة في دعم برامج «نافس»، أو التي تلتف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...