الإمارات: ماذا يعني انعقاد منتدى سكيف العالمي للسياحة في دبي؟

تستضيف دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع شركة سكيفت العالمية، الدورة الأولى من “منتدى سكيفت العالمي – الشرق”، خلال الفترة 13- 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مدينة جميرا بدبي، وذلك للمرة الأولى التي ينعقد فيها هذا المنتدى في المنطقة، بمشاركة لفيف من قادة قطاع السياحة والسفر من مختلف أنحاء العالم.

دبي

وتعليقاً على انعقاد المنتدى في دبي ضمن أول ظهور عالمي للحدث في المنطقة، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري:

إن اختيار هذا المنتدى العالمي لدبي لعقد أول نسخة منه على مستوى المنطقة يحمل دلالات عديدة من أهمها، المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي في قلب هذا القطاع النابض على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لاشك أن التجربة الفريدة التي تمكنت دبي من استكمال فصولها على مدار عقود من التميز في مجالات السياحة والضيافة والسفر

كذلك الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها على صعيد تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى

والنجاح الكبير الذي حققته في الاستضافة التاريخية لـ”اكسبو 2020 دبي” ضمن نسخة استثنائية في سجل المعرض العالمي العريق

كلها عناصر تتضافر في ترسيخ ثقة القائمين على قطاع السفر والسياحة حول العالم في استحقاق دبي أن تكون شريكاً مؤثراً في مسيرة تطويره إقليمياً وعالمياً على المديين القريب والبعيد

ما بعد الجائحة

وسيرصد المنتدى حالة قطاع السياحة والسفر خلال مرحلة ما بعد الجائحة، وفي ضوء التطورات المؤثرة في هذا القطاع الحيوي لاسيما على مستوى دمج التكنولوجيا وسبل التسويق غير التقليدية ومستجدات الوسائل الحديثة التي من شأنها تحسين تجارب المسافرين.

الأجندة

ومن أهم الموضوعات المطروحة على أجندة المنتدى، والتي سيتم مناقشتها:

علاقة مستهلك المُنتَج السياحي بالتوجهات العالمية والعوامل الكبرى المؤثرة في تشكيل أداء القطاع على مدار العام المقبل،

كيف يمكن لقطاع الضيافة أن يتكيف مع الظاهرة المتنامية في جمع المسافرين بين السفر لأغراض العمل والترفيه في آن واحد

كذلك سيتم مناقشة نمو الأسواق الناشئة الجاذبة للمسافرين والسياح وقدرة الموردين على مواكبة هذا النمو

أثر التطور التكنولوجي والتعاون والنمو الاقتصادي الإقليمي في دفع معدلات الطلب

مدى تأثير سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات في تنمية وجهات سفر جديدة في المستقبل

كيف سيتحول الشرق الأوسط إلى نقطة جذب رئيسية للسياحة العالمية خلال السنوات المقبلة

العلامة الأكثر نفوذا

وتُعد “سكيفت” العلامة التجارية الأكثر نفوذاً في قطاع السفر العالمي منذ إنشائها عام 2012. وتقف العلامة في طليعة صف جديد من شركات الوسائط الرقمية الهجينة والتواصل المباشر، وتسعى لتعزيز حضورها على المستوى العالمي بالاعتماد على التكنولوجيا وتحليل البيانات.