.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسترفيهلياقة بدنية

الإمارات: ليفربول يفوز على ميلان 4-1 في ختام كأس سوبر دبي 2022

فاز ليفربول الإنجليزي على ميلان بطل الدوري الايطالي 4-1 في ختام كأس سوبر دبي الودية التي أحرز مواطنه أرسنال لقبها.
.ط by

فاز ليفربول الإنجليزي على ميلان بطل الدوري الايطالي 4-1 في ختام كأس سوبر دبي الودية التي أحرز مواطنه أرسنال لقبها.

اقرأ أيضا:

 ليفربول للبيع: هل تشتري السعودية وقطر محمد صلاح ورفاقه؟

كسر الثلج في دبي.. صلاح يعانق راموس ويتناسى الماضي

غلوب سوكر: بنزيما أفضل لاعب في العالم.. والجماهير تتوّج صلاح

أهم محطات المباراة

حظيت المباراة بحضور جماهيري حاشد في مدرجات ملعب آل مكتوم بنادي النصر، حيث بلغ عدد الحضور 15 ألف متفرج في المباراة التي أدارها طاقم تحكيم إماراتي بقيادة عمر آل علي ومساعديه مسعود حسن وعلي راشد النعيمي، وفيما يلي أبرز الأحداث:

  • تقدم النجم المصري محمد صلاح لليفربول في الدقيقة 5
  • وأدرك البلجيكي أليكسيس ساليميكريس نجم ميلان التعادل في الدقيقة 29
  • وأعاد الإسباني تياجو الكانتارا التقدم من جديد لليفربول في الدقيقة 41
  • وزاد البديل داروين نونيز الفارق لمصلحة ليفربول بإحرازه الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 82 و88

الجدية

غلب على المباراة الطابع الجدي في أداء الفريقين، خاصة في ظل حرص المدربين، يورجن كلوب في ليفربول وستيفانو بيولي في ميلان، على الزج بأفضل تشكيل لفريقيهما في ختام البطولة من أجل الاستعداد لعودة المباريات الرسمية بعد نهاية كأس العالم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا