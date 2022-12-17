الإمارات: ليفربول يفوز على ميلان 4-1 في ختام كأس سوبر دبي 2022

فاز ليفربول الإنجليزي على ميلان بطل الدوري الايطالي 4-1 في ختام كأس سوبر دبي الودية التي أحرز مواطنه أرسنال لقبها.

أهم محطات المباراة

حظيت المباراة بحضور جماهيري حاشد في مدرجات ملعب آل مكتوم بنادي النصر، حيث بلغ عدد الحضور 15 ألف متفرج في المباراة التي أدارها طاقم تحكيم إماراتي بقيادة عمر آل علي ومساعديه مسعود حسن وعلي راشد النعيمي، وفيما يلي أبرز الأحداث:

تقدم النجم المصري محمد صلاح لليفربول في الدقيقة 5

وأدرك البلجيكي أليكسيس ساليميكريس نجم ميلان التعادل في الدقيقة 29

وأعاد الإسباني تياجو الكانتارا التقدم من جديد لليفربول في الدقيقة 41

وزاد البديل داروين نونيز الفارق لمصلحة ليفربول بإحرازه الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 82 و88

الجدية

غلب على المباراة الطابع الجدي في أداء الفريقين، خاصة في ظل حرص المدربين، يورجن كلوب في ليفربول وستيفانو بيولي في ميلان، على الزج بأفضل تشكيل لفريقيهما في ختام البطولة من أجل الاستعداد لعودة المباريات الرسمية بعد نهاية كأس العالم.



