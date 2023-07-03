الإمارات للاتصالات تبحث شراكة مع بي بي إف الأوروبية

أعلنت “مجموعة الإمارات للاتصالات” (e&) في إفصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم إنها في مرحلة مبكرة من النقاشات مع شركة “بي بي إف” PPF لتكوين شراكة محتملة.

وقالت مجموعة الإمارات للاتصالات إن الهدف من النقاشات هو استكشاف فرص التعاون الاستراتيجي في وسط وجنوب شرق أوروبا باستثناء جمهورية التشكيك.

وذكرت أن مجموعة “بي بي إف”، هي شركة استثمارية دولية متنوعة مقرها جمهورية التشيك، ولديها عمليات في 25 دولة في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، وافريقيا. وتشمل أعمالها الأساسية الخدمات المالية، والاتصالات، والإعلام، والتجارة الإلكترونية. كما تنشط المجموعة في مجالات العقارات، والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات النقل.

وبينما لم توفّر الشركة تفاصيل الشراكة المحتمَلة، قالت صحيفة بلغارية يوم الجمعة الماضي إن المفاوضات التي بدأت منذ أسابيع تستهدف دخول شركة الاتصالات الإماراتية مستثمراً له حصة مسيطرة في شركة “يتيل” (Yettel) المملوكة لـ”بي بي إف”. وأشارت إلى أن الحصة تتضمن عمليات الشركة في بلغاريا، وصربيا والمجر، بجانب حصة من أعمال الاتصالات الأرضية واللا سلكية في سلوفاكيا، مع استبعاد السوق التشيكية من المحادثات.

وقالت إن المفاوضات التي ما زالت في مراحلها الأولى تتضمن أيضاً الحصول على حصة في شركة أعمال البنية التحتية “CETIN” التي تغطي البلدان الأربعة.

وكان الرئيس التنفيذي لـ”&e” حاتم دويدار، قد قال في مقابلة سابقة إن شركته في مرحلة نمو ولديها “القدرة والسيولة” للاستثمار هذا العام. وكشف أن “&e”، العملاقة التي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار، تدرس الفرص المتاحة في أوروبا وآسيا وأفريقيا.