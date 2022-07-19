الإمارات لتموين الطائرات تدشن في دبي أكبر مزرعة رأسية في العالم بـ 40 مليون دولار

استثمرت “الإمارات لتموين الطائرات”، إحدى أكبر مزودي تموين الطائرات في العالم، 40 مليون دولار في أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، وهي مزرعة “بستانِكَ”، التي أقيمت في دبي.

وتُعد “بستانِكَ” أيضاً أول مزرعة رأسية تقيمها “الإمارات كروب وان”، وهي مشروع مُشترك بين “الإمارات لتموين الطائرات” وشركة “كروب وان”، الرائدة عالمياً في الزراعة الرأسية الداخلية المُعتمدة على التقنيات العالية.

وتبلغ مساحة مزرعة “بستانِكَ”، التي أقيمت بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي في “دبي وورلد سنترال” 330 ألف قدم مربع، وهي مُجهّزة لإنتاج أكثر من مليون كيلوجرام من الأوراق الخضراء عالية الجودة سنوياً، كما تستهلك كمية مياه تقل بنسبة 95% عن كميات المياه التي تحتاجها الزراعة التقليدية. وتُنتج المزرعة في أي وقت ما يزيد عن مليون نبات مُستزرع، ما يتيح لها إنتاج 3 آلاف كيلوجرام يومياً.

وتمتاز مزرعة “بستانِكَ” بعناصر فريدة، كونها تستخدم في عملياتها التقنيات العالية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والوسائل المُتقدمة، كما يديرها فريق متكامل من المتخصصين ذوي المؤهلات والكفاءات العالية، بمن فيهم الخبراء الزراعيون، المهندسون، الأخصائيون في علوم البستنة، وعلماء النبات. وتعتمد المزرعة على دورة إنتاج مُستمرة تضمن انتاجا فائق النضارة والنظافة، ومن دون استخدام أي مُبيدات أو مواد كيماوية.

وسيحظى المسافرون على رحلات “طيران الإمارات” والناقلات الجوية الأخرى بتناول الخضروات الطازجة التي تشمل الخس، الجرجير، السبانخ ومكونات السلطة، في الأجواء اعتباراً من شهر يوليو الجاري.

إلا أن مزايا الثورة التي ستحدثها “بستانِكَ” في عالم الزراعة لن تقتصر على المسافرين في الأجواء فقط، إذ ستتاح الفرصة قريباً للمستهلكين في دولة الإمارات إضافة هذه الخضروات الورقية إلى عربات التسوق الخاصة بهم في محال السوبرماركت الرئيسية، كما تُخطط “بستانِكَ” أيضاً لمواصلة التوسع في إنتاج وبيع الفواكه والخضراوات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ “طيران الإمارات” والمجموعة: “يُعد التمتع بمستويات عالية من الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل عاملين حيويين للنمو الاقتصادي المستدام ولهذا فهما يحظيان بالأولوية في دولة الإمارات، حيث تتم مواجهة التحديات المرتبطة بشح الأراضي القابلة للزراعة وقسوة المناخ من خلال حلول مبتكرة واستراتيجيات متكاملة لمواصلة تعزيز الأمن الغذائي”.

بدوره قال كريج راتاجزيك، الرئيس التنفيذي لشركة “كروب وان”: “تعد مزرعة “بستانِكَ” ثمرة خطط مكثفة وعمليات إنشائية ضخمة تم خلالها التغلب على العديد من التحديات غير التقليدية، ويسعدنا أن نحتفل بإطلاق هذه العلامة الفارقة الكبرى مع “الإمارات لتموين الطائرات”، شريكنا في هذا المشروع المشترك”.