الإمارات: قانون جديد للأحوال الشخصية للمقيمين غير المسلمين

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوما بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدنية للأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة، والذي سيعمل به أمام المحاكم كافة في الدولة اعتباراً من أول فبراير 2023.

ويأتي إصدار هذا المرسوم بقانون ضمن:

جهود الدولة لتطوير منظومتها التشريعية.

دعم مساعي الدولة وطموحاتها للأعوام الخمسين المقبلة.

تعزيز ريادة الدولة كوجهة للتسامح والتعايش والاستقرار الأسري والتنوع الديمغرافي.

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تنفيذ أحكام القانون

تسري أحكام المرسوم بقانون على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.

يجوز للمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو الأحوال الشخصية المعمول بها في الدولة بدلاً من أحكام هذا المرسوم بقانون.

إجراءات الزواج

ويحدد المرسوم بقانون أحكام وشروط وإجراءات الزواج وتوثيقه أمام المحكمة المختصة في الدولة وإجراءات الطلاق والنفقة وحق الحضانة المشتركة للأب والأم، بالإضافة إلى إجراءات التركات والوصايا وإثبات النسب.