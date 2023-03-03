الإمارات في المركز الأول.. و21 دولة تفتح حدودها لمواطني 198 دولة أخرى

كشف موقع “باسبورت إندكس” المتخصص بتقييم جوازات السفر تقريرًا جديدًا حول القيود المفروضة على الحدود، واصفًا الدول التي تقلل من هذه الشروط بأنها “أكثر ترحيباً” من غيرها.

وأظهر التقرير أن جوار السفر الإماراتي احتل المركز الأول للائحة جوازات السفر الأكثر قوة حول العالم.

وبين التقرير أن 21 دولة تسمح لمواطني من 198 دولة أخرى بدخول أرضيها بدون تأشيرة مسبقة أو تأشيرة عند الوصول وهي:

أنغولا

بوليفيا

بوروندي

كمبوديا

جزر القمر

كوت ديفوار

جيبوتي

إثيوبيا

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الغابون

غينيا

غينيا بيساو

ملاوي

جزر المالديف

ميكرونيزيا

نيجيريا

رواندا

الصومال

جنوب السودان

تيمور – ليشتي

توفالو

في حين احتلت أفغانستان وكوريا الشمالية وتركمانستان المرتبة 83 والأخيرة، حيث لا يمكن زيارتها بدون الحصول على تأشيرة مسبقة.

وتعد أرمينيا أكثر الدول الأوروبية ترحيباً بالزوار على الرغم من أنها جغرافيا في القارة الآسيوية إلا أنها عضو في الاتحاد الأوروبي.

وتتيح أرمينا للمسافرين من 135 دولة حول العالم بالدخول إلى أراضيها دون تأشيرة، ما يضعها في المرتبة 26، وتليها كوسوفو بالسماح لمواطني 109 دول الدخول إلى أراضيها من دون تأشيرة، بينما تقدم مولدوفا هذا الترحيب لـ103 دولة.

في المقابل، تُعتبر معظم الدول الأوروبية أكثر صرامة قليلاً، حيث تقدم حق السفر إليها بدون تأشيرة إلى 92 دولة.

ووضع التقرير جواز السفر الإماراتي في صدارة لائحة جوازات الأكثر قوة، التي تمكن حامليها من الدخول إلى أكبر عدد من الدول دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

ويمكن لحاملي جوازات السفر الإماراتية السفر بدون تأشيرة إلى 180 دولة. فيما جاء جواز السفر الأفغاني في المرتبة الأخيرة، إذ يسمح لحامليه بدخول 38 دولة فقط من دون تأشيرة.